von Reinhold Buhl

Dass die zahlreichen Mitglieder des Schwarzwaldvereins gut zu Fuß sind, ist in Stockach kein Geheimnis. Jährlich werden bei der Hauptversammlung im Vereinsheim am La-Roche-Platz Mitglieder für ihre zurückgelegten Wanderkilometer geehrt, und das sind nicht wenige. Dass ein Teil der Mitglieder auch auf dem Fahrrad äußerst erfolgreich sein kann, bewiesen 20 Frauen und Männer bei der kürzlich stattgefundenen Aktoin „Stadtradeln„.

Dabei sollten die teilnehmenden Mannschaften – insgesamt haben im Kreis Konstanz 152 Radlerteams teilgenommen und in den festgelegten 21 Tagen beachtliche 311.665 km zurückgelegt – für den Klimaschutz in die Pedale treten. In Stockach stellten sich 22 Teams mit insgesamt 122 Radlern der Herausforderung und radelten 24.323 km, was einer CO2-Einsparung von 3576 kg entspricht, wie das Umweltzentrum mitteilt, das die Aktion für Stockach koordinierte.

Erfolgreichste Radler war Michael Fleiner aus dem Team „Frank Karotsch“

Einen ansehnlichen Anteil an diesem Erfolg hatten die Frauen und Männer des Schwarzwaldvereins, die als erfolgreichstes Stockacher Team in den 21 Tagen 5895 km mit dem Drahtesel zurücklegten, wie Team-Captain Siegfried Pauling (84) nicht ohne Stolz erzählt. „Lange sah es so aus, als ob wir Zweiter werden würden, aber dann am Ende waren wir die glücklichen Sieger“, berichtet Pauling, der seit dem Jahr 2007 die Radgruppe des Schwarzwaldvereins führt. Auf den Plätzen zwei und drei folgten das „Offene Team-Stockach“ unter Leitung des Umweltzentrums (5576 Kilometer) und das Team „Wundervoll“ mit Team-Captain Anja Schmidt (4871 Kilometer).

Der erfolgreichste Radler für Stockach war Michael Fleiner aus dem Team „Frank Karotsch“. Er konnte in den drei Wochen 1448 Kilometer zurücklegen und wurde somit als Drittbester im Landkreis ausgezeichnet. Der Schulverbund Nellenburg ging in Stockach als einzige Schule ins Rennen und radelte stolze 1065 km. Unter den nuen Kommunen im Landkreis Konstanz ist Stockach auf dem dritten Platz mit 1,42 Kilometer pro Einwohner gelandet.