Am Mittwochwaren viele Haushalte im Raum Stockach von einem Stromausfall betroffen. Einer der beiden Gründe hat den anderen bedingt. Was genau passiert ist und warum zur Reparatur ein Bagger im Einsatz ist.

Warum genau ist am Mittwoch der Strom vielerorts ausgefallen? Lag es nur am Schmorbrand an einem Strommast? Nein, es gab zwei Gründe, wie eine SÜDKURIER-Nachfrage bei der Pressestelle von Netze BW ergeben hat.Pressesprecherin Ramona Sallein erklärte