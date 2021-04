Keine Veranstaltungen, keine Werbung: Die vielen leeren Litfaßsäulen und Plakatflächen im ersten Lockdown inspirierten das Stuttgarter Künstler-Kollektiv „Bewegung für Radikale Empathie“ zu einer „Public Poster Gallery“, also einer öffentlichen Poster-Ausstellung. Damit starteten sie laut einer Pressemitteilung des Stockacher Kulturamts eine Plakat-Aktion, an der sich rund 30 Kunstler und Designer beteiligten.

An drei Plätzen in Stockach werden Plakate zu sehen sein

Nun gibt es eine Fortsetzung, die ab Donnerstag, 8. April, knapp drei Wochen lang auf drei Plätzen in der Stockacher Oberstadt und im Parkhaus zu sehen ist. Auf Nachfrage erklärte Kulturamtsleiter Stefan Keil: „Wir stellen ein Dreieck aus Bauzaungittern auf dem Kirchenvorplatz, vor dem Apollo drei Zäune am Zuweg zum Parkhaus/Pfarrstraße und den Rest im Obergeschoss des Parkhauses.“ Das Obergeschoss werde dafür gesperrt.

Mit ihren nachdenklichen, oft doppelbödigen Entwürfen verwandelten sie im Sommer 2020 öffentliche Plakatflächen in Stuttgart und der Region in eine Public Poster Gallery. Mit neuen Motiven wurde nun eine mobile Ausstellung entwickelt, die ab 21. Januar 2021 für ein halbes Jahr im öffentlichen Raum in zehn ausgewählten Städten in ganz Baden-Württemberg gesehen werden kann: „Public Poster Gallery – Reloaded“. Die Open-Air-Ausstellung ist vom 8. April bis zum 27. April auf drei Plätzen in der Stockacher Oberstadt und im Parkhaus zu sehen. Sie könne laut der Mitteilung jederzeit, ganz corona-konform, bei einem Spaziergang besucht werden.

Plakate machen Mut und sollen Solidarität feiern

Für diese zweite Plakatserie steuerten 40 Gestalter Plakate bei, deren Motive aktuelle künstlerische Positionen aus Fotografie, Illustration und Design zeigen. „Sie machen Mut, feiern unsere Solidarität, zeigen Haltung“, so die Mitteilung. Zwei Infotafeln liefern Hintergrundinfos zum Projekt und stellen die beteiligten Kunstler vor.

„Corona ist nicht vorbei und wahrscheinlich wird uns das Thema noch länger beschäftigen“, sagen die Macher. Sie möchten einen Beitrag leisten für eine offene und tolerante Gesellschaft. Es geht ihnen darum, den Menschen ein wenig Zuversicht zu geben und vielleicht ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das freie Kunstprojekt „Bewegung für Radikale Empathie“ wurde von der Fotografin Dominique Brewing und der Designerin Anja Haas ins Leben gerufen.

Seit 2020 sind auch die Designer Melanie Muller und Markus Niessner, mit deren Idee die Public Poster Gallery entstand, Teil des Kollektivs. Für die mobile Ausstellung kooperieren sie mit dem Künstlerkollektiv O-Team. Bis zum Sommer ist die „Public Poster Gallery – Reloaded“ mit 40 neuen Motiven im ganzen Land unterwegs. Stockach ist die vierte Station der Ausstellung.

Informationen im Internet:

http://www.bewegung-fuer-radikale-empathie.de