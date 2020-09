Die Künstlerin Isa Barlak zeigt vom 12. September bis 10. Januar unter dem Motto „Licht – Farbe – Form“ ihre Bilder der vergangenen Jahre in der Volkshochschule Stockach.

In der Einladung zur Ausstellung heißt es: „Das Licht zaubert die Farben und im Spiel mit den Farben entsteht Form. Farben sind lebendig. Sie klingen mal laut, mal leise und sprechen ganz unmittelbar zu unseren Gefühlen. Und umgekehrt können wir durch die Farben unseren Gefühlen Ausdruck verleihen.“

Sie stellt seit mehr als 28 Jahren aus

Geboren wurde Isa Barlak in Frankfurt am Main als viertes von sieben Geschwistern in ein von Kunst und Musik geprägtes Elternhaus. Die Bodensee-Landschaft ist seit ihrem siebten Lebensjahr ihre innere und äußere Heimat.

Ina Barlak | Bild: Volkshochschule

Barlak ist seit mehr als 28 Jahren als Künstlerin in Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen in der Region tätig. Die Wahl-Stockacherin ist Mitbegründerin der Künstlergruppe Goldlack in Wahlwies.

Sie schreibt auf ihrer Internetseite: „In meinen vielfältigen Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kunst, Pädagogik und Therapie, besonders mit Kindern und Jugendlichen, stand und steht für mich immer der individuelle Mensch mit seinen seelischen Befindlichkeiten und seinem kreativen Potential im Vordergrund.“

Nur mit Maske und Anmeldung!

Aufgrund der derzeitigen Pandemie-Situation bittet die Volkshochschule die Besucher der Ausstellung darum, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die aktuellen Hygienevorgaben vor Ort zu beachten.

Für die Besichtigung der Ausstellung während der Öffnungszeiten der Vhs Stockach und für die Teilnahme an der vorläufig geplanten Finissage am 8. Januar 2021 um 19 Uhr ist eine telefonische Anmeldung unter (0 77 31) 9581-0 erforderlich. Der Besuch ist kostenfrei. Weitere Informationen unter www.barlak.de und www.vhs-landkreis-konstanz.de