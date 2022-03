Die öffentlichen Büchereien und Bibliotheken befinden sich nicht erst seit Corona im Wandel. Im Jahresbericht 2019-2021 der Stadtbücherei Stockach heißt es, diese habe sich von der reinen „Ausleihstelle“ zu einem Ort gewandelt, an dem Menschen sich treffen, sich unter- und aufhalten, lernen, arbeiten, lesen oder im Internet surfen. Außerdem finden in der Bücherei verschiedene Veranstaltungen statt.

Bibliotheksleiterin Gabriele Gietz unterstreicht dies. Sie sagt, der Wandel habe zwar von alleine begonnen, die Stadtbücherei tue aber Vieles, um diesen Imagewechsel zu fördern und um die Bibliothek auch in den Köpfen der Menschen zu einem schwellenarmen, kostenfreien Sozialraum werden zu lassen. Dies sei beispielsweise durch etliche große Förderprojekte der vergangenen Jahre unterstützt geworden.

Viele Förderprojekte

Beim Projekt „Total digital! – Lesen und erzählen mit digitalen Medien“ in Zusammenarbeit mit der Grundschule Stockach kam im Jahr 2019 jeden Mittwoch eine Gruppe der Nachmittagsbetreuung zu Workshops in die Stadtbücherei, in denen sogenannte Medienpaten, also geschulte Honorarkräfte, Lesen und Bücher mit Kreativität und digitalen Angeboten verknüpften.

Computerspiele für Alle Computerspiele als Kulturgut: Computerspiele, so heißt es auf der Internetseite des Instituts für Ludologie (Lehre vom Spielen) spiegeln die Vielfalt der Gesellschaft wieder. Sie entstehen aus ihr und prägen sie. Weltweit spielten 2,2 Milliarden Menschen im Jahre 2019 gemeinsam Computerspiele, unabhängig von Nationalität, Herkunft, Glauben, Alter, Geschlecht oder sexueller Orientierung.



Motivation: Computerspiele seien ein neues Medium mit eigenem Reiz, sagt Max Kobbert, ein deutscher Hochschullehrer für Wahrnehmungspsychologie und Spieleautor. Der Hauptgrund ihrer Beliebtheit läge aber nicht in der realistischen Darstellung, sondern in dem unmittelbaren Feedback, das die Spieler bekommen. Das motiviere dazu, weiterzumachen. Außerdem könne man sich nicht blamieren, egal welchen Fehler man mache: denn man spielt ja allein gegen die Maschine. Mehr unter www.ludologie.de

Zusammen mit der Stadtjugendpflege Stockach gab es das Medienprojekt „Stärker mit Games“ – eine bundesweite Initiative zur Förderung sozial- und bildungsbenachteiligter Kinder und Jugendlicher mit Hilfe von Computerspielen. Und beim Medienprojekt „Kultur trifft digital“, ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Stadtjugendpflege Stockach, konnten Kinder im Alter von zehn bis 15 Jahren fünf Tage lang mit Hilfe digitaler Medien (digitaler Sound, digitale Technik, digitale Realität und digitale Sprache) kulturelle Werke erleben und gestalten.

Nutzung hat sich verändert

Die Mediennutzung habe sich, so Gabriele Gietz, stärker denn je verändert. Zum einen seien die Ausleihzahlen im Allgemeinen deutlich zurückgegangen. Zum anderen seien mittlerweile eben nicht mehr nur Bücher interessant, sondern auch Filme, Hörmedien oder Spiele, die auch in der Bücherei genutzt werden können, zum Beispiel an der Gaming Wall.

Das digitale Spielen, so sei wissenschaftlich belegt, sei mittlerweile sogar zu einem pädagogisch wertvollen Kulturgut avanciert – je nach Spiel natürlich, erklärt Gabriele Gietz.

Herausforderungen durch Corona

Und die Medienkompetenz spiele auch hinsichtlich der Leseförderung, die in der Stadtbücherei Stockach ganz weit oben stehe, eine große Rolle. Wobei hier Corona „einen Strich durch die Rechnung machte“, wie Gabriele Gietz bedauert. Denn die Pandemie habe die Stadtbücherei – wie viele andere Kultur- und Bildungseinrichtungen – vor große Herausforderungen gestellt.

Während der zwei Lockdowns sei nur ein Bruchteil von dem ausgeliehen worden, was sonst ausgeliehen worden wäre – und das, obwohl ein Lieferdienst es den Kunden ermöglicht habe, trotz geschlossener Bücherei Medien aller Art, zur Bildung oder zur Unterhaltung, auszuleihen. Hierzu habe es von den Kunden sehr positive Rückmeldungen gegeben.

Neues Bedürfnis nach Begegnung

Insgesamt hätten aber die langen Schließungen nicht nur den Trend zur Digitalisierung verstärkt, sondern auch ein neues Bedürfnis nach persönlicher Begegnung, Gemeinschaft und Gemeinsamkeit geweckt. Man arbeite weiter daran, Kunden zu begeistern und neue Kunden zu finden, auch über soziale Medien wie Facebook oder Instagram, erklärt Gabriele Gietz.

Zur Idee der Bibliothek als sozialer Raum trage auch die „Bibliothek der Dinge“ bei, die rund 30 Gegenstände enthalte – größtenteils technische Geräte, die man so selten brauche, dass es sich nicht lohne, diese selbst zu kaufen: beispielsweise Etikettendrucker, Tiptoi- und Bookii-Hörstifte, Tonieboxen, E-Book-Reader, 360-Grad-Kamera, Dia-Scanner, Go-Pro-Action Kamera, VR-Brillen Oculus Quest, Spiele-Konsolen, Lernroboter oder Messgeräte.

Neue Gebührenordnung

Seit 1. März gilt in der Stadtbücherei Stockach eine neue Gebührenordnung. Dadurch solle auch die Leseförderung bei Kindern vorangetrieben werden, erklärt Bibliotheksleiterin Gabriele Gietz. Kinder unter 12 Jahren müssen keine Jahresgebühr mehr bezahlen, Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren nur noch 6 Euro (statt 9 Euro).

Erwachsene zahlen dafür künftig 12 Euro (statt vorher 9 Euro) und Familien 20 Euro (statt vorher 15 Euro). Die Einzelausleihgebühren entfallen. Diese lagen vorher bei einem Euro pro Konsolenspiel oder DVD. Was steigt, sind die Mahngebühren – diese seien aber gut vermeidbar, sagt Gabriele Gietz mit einem Augenzwinkern.