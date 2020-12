Gibt es in Stockach demnächst auch einen Bürgerbus? Zumindest ist die Idee dazu auf dem Markt und die Initiative dazu da. Die Idee entstand bei einer Veranstaltung der Reihe Runder Tisch Mobilität, die das Stockacher Umweltzentrum und der BUND-Ortsverband Bodman-Ludwigshafen/Stockach organisieren.

Ein Bürgerbus ist ein ehrenamtlich betriebenes Angebot für die Einwohner an einem Ort. Die Linien verlaufen entlang festgelegter Routen und sollen den Linienverkehr ergänzen, heißt es in einer Pressemeldung des Umweltzentrums. Dabei werde ein dichtes Netz von Haltestellen an wichtigen Ziele wie Einkaufsmöglichkeiten, Arztpraxen oder Apotheken angefahren. Menschen, die kein eigenes Auto besitzen oder öffentliche Verkehrsmittel nur schlecht nutzen können, sollen so mobiler werden.

Eine Gruppe von etwa fünf Personen wäre gut, um den Bürgerbus zu betreiben

Soweit die Idee. Doch zur Umsetzung fehle derzeit vor allem eins, wie Sabrina Molkenthin, Leiterin des Umweltzentrums, erklärt: die Fahrer. Mitten in der Corona-Zeit nach Fahrern für einen Bürgerbus zu suchen, sei möglicherweise nicht der beste Zeitpunkt, merkt sie an. Dennoch wolle man nicht zu rasch aufgeben. Ideal wäre, wenn sich ein Grüppchen von etwa fünf Leuten finden würde, die die Sache in die Hand nähmen, sagt Molkenthin. Dann könnte man möglicherweise im Frühjahr starten. Die beste Organisationsform dafür sei ein spezieller Verein. Das Umweltzentrum könne selbst keinen Bürgerbus koordinieren, sagt dessen Leiterin, doch es würde Starthilfe und Unterstützung geben. Linienverlauf und Haltestellen seien noch offen.

Die Beschaffung des Fahrzeugs sei hingegen eher nicht das Problem. Einerseits könne dies durch Werbung finanziert werden. Das ist auch beim Vorbild für die Stockacher Idee, dem Bürgerbus in Rielasingen-Worblingen, so. Außerdem gebe es Förderprogramme für Bürgerbusse, sagt Molkenthin. Nachdem beim Runden Tisch der Wunsch nach einer solchen Einrichtung aufgekommen sei, wolle man das Thema in jedem Fall weiter verfolgen.