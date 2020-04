von Stephan Freißmann und Ramona Löffler

Der Busbahnhof beim Schulzentrum in der Dillstraße und der Parkplatz der Jahnhalle sind derzeit Baustellen. Die Stadt nutzt die gezwungenermaßen schulfreie Zeit, um die Beläge in beiden Bereichen zu sanieren. „Wir machen jetzt Sachen, die sonst schwierig geworden wären. An diesen Stellen ist gerade nämlich kein Betrieb“, sagt Willi Schirmeister, Leiter des Stockacher Stadtbauamts.

Schirmeister hatte bereits Anfang Dezember in einer Sitzung des Planungsausschusses des Stockacher Gemeinderats angekündigt, dass der Parkplatz an der Jahnhalle saniert werden soll. Damals hatte Werner Gaiser (CDU) nachgehakt. Der Parkplatz sehe schlimm aus, sagte Gaiser damals. Die Kosten für die Sanierung des Belags, der viele Schlaglöcher aufwies, wurden für den Haushalt 2020 vorgesehen. Der komplette Platz ist derzeit gesperrt. Die Fahrspuren um die Parkplätze herum sind abgefräst.

Die Belag im Bereich des Busbahnhofs vor dem Gymnasium ist abgefräst und wird erneuert. | Bild: Löffler, Ramona

Am Busbahnhof an der Dillstraße vor dem Nellenburg-Gymnasium fahren momentan keine Busse, da die Schulen geschlossen sind. Dies wird nun für die Belagssanierung genutzt. Wie beim Jahnhallen-Parkplatz ist auch hier die alte Deckschicht bereits abgefräst. Bis Montag oder Dienstag sollen Busbahnhof und Parkplatz fertig werden, so Willi Schirmeister.