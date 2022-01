Manche haben nach Dreikönig ihre Weihnachtsbäume in Narrebömmle umgewandelt und für die Fasnacht geschmückt. Die Redaktion sammelt alle Fotos in einer Online-Galerie.

Wer sein Narrebömmle ins Rennen schicken möchte, kann per E-Mail ein Foto an stockach.redaktion@suedkurier.de schicken. Die schönsten Bäume werden zur Fasnacht auch in der Zeitung abgedruckt.