von Reinhold Buhl

Ende gut – alles gut! Nachdem lange unklar war, ob die im April 2015 abgebrannte Hütte durch eine neue ersetzt werden wird, wurden inzwischen Fakten geschaffen: Die neue Waldhütte und der dazugehörige Grillplatz konnten jüngst feierlich eingeweiht werden.

Pfarrer Rainer Stockburger überbrachte den kirchlichen Segen und Bürgermeister Rainer Stolz sprach Glückwünsche seitens der Verwaltung und des Gemeinderats aus. Wie bei vielen solchen Projekten geht es nicht ohne den großen Einsatz ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer.

Verein kümmerte sich um Wiederaufbau

Nach dem Feuer, welches die Hütte total zerstörte, wurde im Mai 2015 ein Verein gegründet, der sich den Wiederaufbau der Hütte samt Grillplatz zum Ziel gesetzt hatte. Und das mit Erfolg. Dem Verein, dem federführend als Vorsitzender Jürgen Kempter, sowie sein Stellvertreter Sebastian Scholze angehören, ist es gelungen, zusammen mit vielen Helfern in rund 5500 Arbeitsstunden das neue Schmuckstück auf der Gemarkung Raithaslach zu realisieren.

Und das vollendete Werk kann sich sehen lassen. Die Hütte mit Grillplatz ist jetzt ein Standort mit hohem Freizeitwert für Wanderer, Radler, Familien und Vereine. Besonders hervorzuheben ist der barrierefreie Weg in das Untergeschoss, wo sich die sanitären Anlagen befinden, die über eine Zisterne gespeist werden. Strom für die Räumlichkeiten wird über eine Photovoltaik-Anlage erzeugt, geheizt wird mit einer Pelletheizung.

Schon die alte Hütte war ein Aushängeschild

Ortsvorsteher Klaus Kabisreiter erinnerte in seinem Grußwort an die Zeit der Eingemeindung, als Stockach dem Ortsteil Raithaslach die damalige Hütte zugesprochen hat. „Sie war damals schon ein Aushängeschild“, erzählt Kabisreiter, in der viele Feste gefeiert worden seien, denn es habe damals ja noch nicht den Farrenstall gegeben. Dann erinnerte er an die Nacht vom 18. April 2015 als die Hütte einem Feuer zum Opfer fiel.

Diese Tragödie schien einen Teil der Raithaslacher Bevölkerung geradezu angestachelt zu haben, diese beliebte Hütte wieder aufzubauen. Laut Bürgermeister Stolz gab es in Raithaslach einen „gewissen Druck, die Hütte wieder zu errichten.“

Das Stadtoberhaupt forderte damals die Gründung eines Vereins, der für das Projekt zuständig sein sollte. Die Gründung des Vereins, der heute 35 Mitglieder zählt, ging dann im Mai 2016 über die Bühne. Über die Akzeptanz der Hütte brauchen sich die Verantwortlichen keine Sorgen machen, denn die Vermietung läuft laut dem ersten Vorsitzenden Jürgen Kempter schon jetzt gut.

„Es gibt bei uns vier Hüttenwarte, die sich um die Verpachtung kümmern“, erklärt Jürgen Kempter im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Diese seien per E-Mail unter waldhuette.raithaslach@gmail.com erreichbar für Anfragen bezüglich der Hütte.