Zur Komödie „Bunbury – Ernst sein ist alles“ des irischen Schriftstellers Oscar Wilde lädt die Theater-AG des Stockacher Nellenburg-Gymnasiums am Freitag, 8. Juli, und Samstag, 9. Juli, jeweils um 19 Uhr in der Aula ein. Der Einlass ist ab 18.30 Uhr.

David Szabo, Ava Weber, Florian Gamer. | Bild: Lola Glunk

Das Theaterstück gehört zu den erfolgreichen Komödien Oscar Wildes, in denen er geistreich und ironisierend die Herren und Damen der Oberschicht durch den Kakao zieht. „Das Stück ist total witzig, es hat lustige Dialoge“, sagt Florian Gamer (16), der eine Hauptrolle spielt.

Spannende zwischenmenschliche Beziehungen

Florian Gamer, Ava Weber, Alicia Steffan. | Bild: Lola Glunk

Gamer gefallen besonders die spannenden, zwischenmenschlichen Beziehungen in dem Stück und dass es eigentlich keine unsympathischen Charaktere gebe. Seine Mitspielerin Sara Rajkovic (16) hat sich intensiv mit der Thematik des Stücks beschäftigt. Es gefällt ihr gut, so ein historisches Stück zu spielen, aber es sei ungewohnt, denn der Sprachausdruck sei so anders als heute, ebenso die Moralvorstellungen: „Man kann sich gar nicht vorstellen, dass man damals nicht die Person heiraten durfte, die man liebte.“

Die Entscheidung für „Bunbury“ sei nicht schwer gefallen, berichtet die Leiterin der Theater-AG, Judith Glunk. Die Proben hätten bereits im vergangenen Winter begonnen. Sie erwähnt aber auch die Schwierigkeiten der Probenarbeit, weil immer wieder Mitspieler Corona-bedingt in Quarantäne waren und fehlten.

David Szabo und Florian Gamer. | Bild: Lola Glunk

Premiere ist wegen Corona verlegt worden

Aus diesem Grund sei die Premiere auch von Mai auf Juli verlegt worden. Teils mussten die Proben wohl draußen stattfinden, berichtet Sara Rajkovic. Außerdem sei es mit Maske schwierig mit dem Ausdruck, mit der Mimik und mit der Aussprache gewesen. „Die Gruppe ist einfach toll und ich finde das echt klasse, was die leisten“, sagt Judith Glunk.

Florian Gamer, Nina Bianchi, Alicia Steffan, David Szabo. | Bild: Lola Glunk

Die Komödie „Bunbury – Ernst sein ist alles“ hat drei Akte und dauert etwa 120 Minuten. Es gibt eine Pause nach dem zweiten Akt, in der die fünfte Klasse des Nellenburg-Gymnasiums bewirtet und damit Geld für ihre Klassenfahrt sammelt. Der Eintritt kostet fünf Euro für Erwachsene und drei Euro für Schüler direkt an der Abendkasse.