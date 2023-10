Stockach-Winterspüren 25. Oktober 2023, 14:38 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat die Reifen an vier Autos zerstochen?

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagabend laut einer Mitteilung der Polizei mehrere Autos beschädigt, die in der Linzgaustraße in Winterspüren geparkt waren.