Stockach vor 1 Stunde

Die Polizei sucht Zeugen: Unbekannter legt Gullideckel auf die Fahrbahn

Ein noch unbekannter Täter hat vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Pfarrstraße in Stockach zwei Gullideckel der Straßenentwässerung von ihrem üblichen Platz entfernt.