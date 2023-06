Stockach vor 3 Stunden

Die Polizei sucht Zeugen: Unbekannter hinterlässt nach Unfall 2500 Schaden

Bei einem Unfall mit Fahrerflucht in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Jacques-Schiesser-Straße in Stockach sind rund 2500 Euro Schaden entstanden, teilt die Polizei mit.