Stockach vor 4 Stunden

Die Polizei sucht Zeugen: Exhibitionist lässt vor zwei Mädchen die Hose runter

Die Polizei sucht einen Mann, der sich am Samstag zwischen 15 und 16 Uhr auf einem Parkplatz an der Ludwigshafener Straße (B31-alt) in Stockach vor zwei Kindern entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hat.