Wer hat am späten Mittwochabend auf das Brasil geschossen? Die Kriminalpolizei Rottweil ermittelt nach dem Vorfall bei dem Stockacher Bar-Bistro zum Hergang und dem Motiv für die Tat.

Am Donnerstag hatte das Brasil wieder normal geöffnet. Die Löcher am Glas waren überklebt. | Bild: Löffler, Ramona

Aus ermittlungstaktischen Gründen könne die Polizei jedoch noch keine Angaben zum bisherigen Ermittlungsergebnis machen, sagte Katrin Rosenthal, Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz auf SÜDKURIER-Nachfrage.

Flatterband der Polizei am Brasil am Donnerstagmorgen. Später war es wieder weg. | Bild: Löffler, Ramona

Während die Polizei am Donnerstag jedoch Schüsse noch nicht bestätigen wollte, ist nun in einem neu veröffentlichten Zeugenaufruf ganz klar von mehreren Schüssen auf die Fensterscheibe die Rede. An der Glasfront sind genauer gesagt vier Einschusslöcher zu sehen und wilde Spekulationen gehen in der Stadt herum.

Drei der vier Einschusslöcher in der Glasfront. Das vierte ist weiter rechts. Inzwischen sind die Löcher provisorisch abgedeckt. | Bild: Löffler, Ramona

Zeugen, die am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr im Umfeld des Brasils Schussgeräusche gehört haben, oder denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07771/9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.