Die Mut-Tour macht am Dienstag, 15. August, Halt in Stockach. Das Etappen-Team werde von etwa 10.30 bis 11.30 Uhr an der Kirche St. Oswald sein, so eine Pressemitteilung. Interessierte hätten dann die Gelegenheit, von den Teilnehmern mehr über das Projekt und ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Depression und psychische Erkrankungen zu erfahren.

Bereits zum elften Mal bewegen sich diesen Sommer Hunderte Menschen mit und ohne Depressionserfahrung im Rahmen der Mut-Tour durch Deutschland, um ein Zeichen zu setzen für mehr Offenheit, Wissen und Mut im Umgang mit psychischen Erkrankungen. Insgesamt 3,5 Monate werden die Teams vom 25. Mai bis 10. September 2023 wieder zu Fuß in Pferdebegleitung sowie auf Fahrrad-Tandems unterwegs sein. In den vergangenen zehn Jahren habe die Mut-Tour durch offene Gespräche

Berührungsängste und Vorurteile abgebaut. Und auch die Teilnehmenden würden weit über die Dauer der Etappenphase hinaus ein Gemeinschaftsgefühl erfahren, das sie bis in den Alltag hinein nachhaltig unterstütze.

In den täglichen Interviews mit den Medien entlang der Strecke sowie den Gesprächen am Wegesrand berichten die Teilnehmer von den Erfahrungen mit der eigenen Erkrankung und suchen den offenen Austausch über die Bedürfnisse von sowohl Betroffenen als auch Angehörigen, so die Ankündigung. Die Mut-Tour 2023 werde durch DAK, Barmer, Deutsche Rentenversicherung, Landschaftsverband Rheinland (LVR), Kaempgen-Stiftung, Vinci Stiftung und Aktion Mensch finanziert. Mit der Deutschen Depressionsliga, Stiftung Deutsche Depressionshilfe, dem Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen, dem ADFC, Deutsches Bündnis gegen Depression sowie der Deutsche Angst-Selbsthilfe arbeitet die Mut-Tour partnerschaftlich zusammen. Online biete der Mut-Atlas zusätzlich eine Übersicht psychosozialer und medizinischer Angebote vor Ort in ganz Deutschland.

Infos im Internet:

http://www.mut-tour.de