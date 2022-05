von Julia Kamenzin

Die Musikvereine Hoppetenzell und Zizenhausen haben zum musikalischen Saisonauftakt in die Heidenfelshalle eingeladen. Dieser fand in entspannter und lockerer Atmosphäre statt, wie auch die beiden Ansager Frederik Engst und Jochen Schmid betonten. Die Gäste freuten sich sehr darüber, die bekannten und vermissten Melodien wieder zu hören und bewiesen dies durch kräftiges Mitklatschen.

Die Spielgemeinschaft hatte ein unterhaltsames Programm mit mährischen, böhmischen, klassischen und konzertanten Stücken einstudiert. Die Zuhörer erhielten einen Einblick in das abwechslungsreiche Unterhaltungsprogramm der diesjährigen Saison der Musikvereine Hoppetenzell und Zizenhausen und verbrachten ein paar schöne Stunden voller Blasmusik.

Musiker freuen sich über Auftritte

Nach der coronabedingten Zwangspause ist dies einer der ersten offiziellen Auftritte der Spielgemeinschaft unter der Leitung ihres neuen Dirigenten Markus Müller. Dieser hatte den Taktstock im Dezember 2019 übernommen, und musste die Probenarbeit bald darauf wegen der Corona-Pandemie wieder einstellen.

Bodman-Ludwigshafen Wie rettet man ein Leben? Johanna Ziegler von der Björn-Steiger-Stiftung erklärt den Defibrillator Das könnte Sie auch interessieren

Umso mehr freuen sich die Vorstände und aktiven Musiker beider Vereine, dass sich nun so langsam wieder etwas Normalität einpendelt, sich die Spielgemeinschaft im Dorf zeigen und ihr musikalisches Können unter Beweis stellen kann. Personelle Unterstützung erhielten die beiden Vereine von befreundeten Aushilfen am kleinen Blech und am Schlagzeug.

Neue Mitglieder sind willkommen

Die Vorstände der Musikvereine, Mathias Thum aus Hoppentenzell, Telefon (0 77 75) 9 39 46 48, und Jaqueline Winkler aus Zizenhausen, erreichbar per E-Mail an die Adresse vorstand@mv-zizenhausen.de, freuen sich jederzeit über Kontaktaufnahmen von neuen, engagierten Musikern oder solchen die es noch werden wollen.