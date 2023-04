Was war da los? Rund eine Woche lang verursachte eine Baustelle mit Ampelregelung in der Ludwigshafener Straße an der Einmündung zur Oberen Walke immer wieder Staus. Lars Heinzl, Leiter des Stadtbauamts, erklärte auf SÜDKURIER-Nachfrage, dass Netze BW an einer Stromnetzverstärkung arbeite.

Im Laufe des Jahres werde es eine Art Wanderbaustelle durch die Stadt geben, da die Maßnahme sich durch die Obere Walke, zur Dillstraße und über den Stadtwall durch die Aachenstraße zur Stegwiesen bis in das Gewerbegebiet Himmelreich ziehen werde.