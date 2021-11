von Julia Kamenzin

Pünktlich um 19.11 Uhr erklang in der Zizenhauser Heidenfelshalle ein dreifach kräftiges „Narri Narro!“ zur Eröffnung der diesjährigen Elftenelften-Sitzung der Narrenvereinigung Zizenhausen. Narrenpräsident Markus Maurer betonte, wie sehr er und seine Kollegen des Elferrates hoffen, nächstes Jahr eine coronakonforme Dorffasnet veranstalten zu können. Außerhalb des Dorfes steht nur der Rosenmontagsumzug in Gottmadingen auf dem Fasnet-Fahrplan, ein weiterer Umzug wurde wieder abgesagt. Die kleine, aber feine Dorffasnet in Zizenhausen beginnt mit dem Hemdglonkerumzug gleich am Samstag nach Dreikönig. Unter Einhaltung und strikter Kontrolle von 2G sei ein Hemdglonkerball geplant, so Markus Maurer. Falls sich die Pandemielage bis dorthin jedoch ändere, gebe es schon Überlegungen für eine Alternative.

Die traditionelle Aufnahme in die Reihen der Stumpenmacher durch den Stumpenmachermoschter | Bild: Julia Kamenzin

Eine weitere Herausforderung der Narren ist der Narrenblättle-Verkauf. Denn um ein Narrenblättle verkaufen zu können, müsse es erst eines geben. Narrenpräsident Maurer appellierte eindringlich an die Gäste, Beiträge zum Schmunzeln einzureichen und sich bei der Ausarbeitung und Gestaltung des Blattes zu engagieren.

Die Planungen für den Schmotzigen Dunnschtig mit Befreiung der Kindergartenkinder und der Schüler, Befreiung der Bevölkerung durch die Machtübernahme am Schloss sowie einem Narrenbaumumzug mit anschließendem Stellen des Narrenbaumes seien bereits in vollem Gange.

Die Lesholzweiber beenden ihre Probezeit mit einer Prüfung. | Bild: Julia Kamenzin

Präsident Markus Maurer zeichnete an diesem Abend auch verdiente Vereinsmitglieder aus. Tonfigur Ute San Antonio wurde zum Ehrenmitglied ernannt, Sven Bernhard, Rainer Bühler, Kevin Vogler und Tobias Winkler von den Stumpenmachern, das Lesholzweib Gaby Nagel sowie die Ebene Keiler Markus Helmeth, Romana Hübschle und Janina Walter erhielten Vereinsehrungen. Außerdem bestanden Lisa Auer, Sophia Raggenbach und Sandra Ulbrich die Prüfungen ihrer Lesholzweiberchefin Manuela Restle, Benjamin Franck und Levin Müller die Prüfungen von Stumpenmachermoschter Tobias Winkler.