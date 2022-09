Nach dreijähriger Pause findet am Sonntag, 18. September, wieder eine Tischmesse in der Jahnhalle statt. Von 10.30 bis 17 Uhr ist sie ein Schaufenster für Unternehmen aus Stockach und der Verwaltungsgemeinschaft. Betriebe ganz unterschiedlicher Branchen und Größe stellen sich vor. Der Eintritt ist frei.

Premiere für die neue Wirtschaftsförderin

Es ist die neunte Auflage der Tischmesse – und die erste, die Wirtschaftsförderin Regina Schlecker organisiert hat. Sie erklärt: „Die Hauptorganisation lag und liegt bei mir, wobei mir Sebastian Scholze mit Rat und Tat zur Seite stand und steht. Weitere Unterstützung kommt aus dem Kollegenkreis im Rathaus und im Kulturamt, von den technischen Diensten und der Stadtjugendpflege.“

In den Tagen vor der Veranstaltung werden noch letzte Details abgeklärt. „Viele Aussteller rufen an, wollen noch Dinge abstimmen und fragen, ob sie dieses oder jenes mitbringen dürfen“, erzählt Regina Schlecker. Mit Markus Maurer, dem Leiter der Technischen Dienste, und Sebastian Scholze, der auch in der Wirtschaftsförderung tätig ist, ist besprochen, dass am Samstag vier Mitarbeiter der Technischen Dienste zum Aufbau kommen. Am Sonntag sind drei von ihnen und der Hausmeister vor Ort.

Bürgermeister Rainer Stolz spricht zur Eröffnung der Tischmesse. Eine Bläsergruppe der Musikschule Stockach umrahmt den Auftakt musikalisch. Vielleicht gibt es noch Grußworte von politischen oder kommunalen Vertretern aus dem Umkreis.

Rund 80 Unternehmen sind dabei

Schlecker ist froh, wenn es nun endlich losgeht. Die Vorbereitungen laufen schon seit Anfang des Jahres. Die Einladungen an die Betriebe wurden ab März versendet. Regina Schlecker hat dafür auf die Daten der letzten Tischmesse zurückgegriffen. „Ich habe alle Unternehmen von damals eingeladen“, erklärt sie.

Außerdem habe sie Anfang Mai bei der Gewerbeschau in Orsingen mit den dortigen Ausstellern gesprochen, um sie für die Tischmesse in Stockach zu gewinnen. Sie freue sich über die positive Resonanz, sagt sie. Mit einigen Nachmeldungen werde man am Sonntag wohl wieder bei knapp 80 Teilnehmern liegen – viel mehr passten aber auch nicht in die Halle.