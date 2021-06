Die Stockacher Feuerwehr muss in Zukunft in Ausnahmefällen Hauptversammlungen und Sitzungen der Ausschüsse nicht mehr in Präsenz abhalten. Eine entsprechende Änderung der Feuerwehrsatzung hat der Stockacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Hauptversammlung könne in diesen Fällen ein Jahr verschoben oder in digitaler Form abgehalten werden.

Sollten Versammlungen nicht in Präsenz abgehalten werden, können Wahlen auch in alternativer Form, etwa per Briefwahl oder Online-Abstimmung abgehalten werden. Innerhalb der Feuerwehr wolle sich eine Arbeitsgruppe nun mit der Überarbeitung der Satzung befassen. Die beschlossenen Änderungen zu Online-Sitzungen wurden jedoch wegen Corona schon vorgezogen.