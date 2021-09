Stockach – Im Osterholz-Stadion schreiten die Sanierungsarbeiten weiter voran. Und das in vollem Tempo, wie Willi Schirmeister, Leiter des Stadtbauamtes in Stockach, erklärt. Aktuell laufen die Arbeiten im Unterbau. Diese umfassen laut Schirmeister etwa die Entwässerung und die die Verlegung der Leitungen für die spätere Beregnung. „Zudem wurden die Elektroleitungen für die Flutlichtanlage verlegt“, so Schirmeister. Ein wichtiger Punkt seien die Drainschlitze, die am Rand derzeit angebracht werden. Diese sind vor allem für den Rasen ein wichtiger Baustein. „Sonst haben wir bei Regengüssen das Wasser auf dem Sportplatz stehen“, sagt Schirmeister.

Trotz des deutlich sichtbaren Baufortschrittes werden die Arbeiten voraussichtlich nicht pünktlich fertig werden. Angedacht war eine Fertigstellung des Osterholz-Stadions im September. „Das wird nichts mehr werden, uns fehlen zwei Wochen zum Beginn der Arbeiten“, so Schirmeister. Was allerdings nicht an den Arbeitern liege, sondern an den Regengüssen zu Beginn der Bauarbeiten. Wenn alles optimal Laufe, wird das Osterholz Ende Oktober fertig sein. Bis zum Ende der nächsten Woche sollen die Arbeiten im Unterbau samt Raseneinsaat fertig sein. „Dann steht das Spielfeld“, sagt er. Danach werden die Masten für das Flutlicht, die Randsteine und der Kunststoffbelag eingebaut. Und hier liegt der Teufel auch im Detail: Denn der Kunststoffbelag könne laut dem Stadtbaumeister nur ohne Frost verlegt werden.

Baukosten liegen im Rahmen

Gute Neuigkeiten gibt es indes mit Blick auf die Baukosten. Diese würden sich weiterhin im Rahmen bewegen. Die Stadt erhält 400.000 Euro Zuschüsse für die 800.000 Euro teure Maßnahme. „Gewissheit haben wir natürlich erst am Ende, aber es sieht gut aus“, so Schirmeister.

Das liege auch daran, dass man Kosten habe einsparen können. So werde der Bauaushub etwa für den neuen Bikeplatz oberhalb des Osterholzes verwendet. Dort könne es laut Schirmeister auch schon bald losgehen: Man warte nur noch auf einen entsprechenden Bauantrag.