Viele Vorarbeiten für den Abriss und Neubau der Brücke am Stockacher Freibad sind inzwischen geschafft. Am Montag kam der Asphalt auf der kleinen Umleitungsstrecke. So sieht die Baustelle aktuell aus.

Bild: Löffler, Ramona
So sah es aus, ehe der Asphalt kam.