Was war am Abend des 18. Januars in Stockach los? Hat die Polizei inzwischen die Täter gefunden? An jenem Mittwoch schossen Unbekannte vier Mal auf die Glasfront, wie Einschusslöcher beweisen, die inzwischen abgeklebt sind. In der Stadt kursierten wilde Darstellungen und Gerüchte darüber, was genau passiert sein soll.

Die Polizei konnte an den beiden Tagen nach den Schüssen noch nichts sagen. Es gab einen Zeugenaufruf, der bisher nicht wiederholt wurde. Ob und wie viele Zeugen sich gemeldet haben, ist nicht bekannt.

Zwei der Einschusslöcher am Brasil in der Hauptstraße in Stockach direkt am Morgen nach der Tat. Sie sind inzwischen überklebt. | Bild: Löffler, Ramona

Die Nachfrage des SÜDKURIER bei der Polizei ergab, dass die Ermittlungen der Kriminalpolizei immer noch laufen. Der Fall sei aufwendig, so die Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz. Aus ermittlungstaktischen Gründen teilt die Polizei weiterhin noch nichts zur bisherigen Rekonstruktion des Tathergangs und den Hintergründen mit.

Aber eins kann Polizeisprecherin Katrin Rosental inzwischen sagen: „Der Schaden am Schaufenster beträgt rund 4500 Euro.“