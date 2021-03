von Laura Marinovic und Ramona Löffler

Für Stockacher Eltern gibt es nun Klarheit: Für Kinder der Tageseinrichtungen und des Schülerhorts, die im zweiten Lockdown keine Notbetreuung besucht haben, werden die Elternbeiträge für Januar und Februar vollständig erlassen. Wer die Notgruppe nicht durchgängig besucht hat, für den wird abhängig vom Beginn der Notbetreuung teilweise nur die Hälfte der Beiträge erhoben – für Kinder, die erst ab der zweiten Monatshälfte die Einrichtungen besucht haben, wird nur die Hälfte fällig. Für den Notgruppenbetrieb an den Stockacher Schulen wird auf die Erhebung von Beiträgen verzichtet. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Genauere Rechnung trotz Aufwand

Für die Zukunft gab es von einigen Räten jedoch Verbesserungsvorschläge. So schlug Wolfgang Reuther (CDU) vor, künftig eine tagesgenaue Abrechnung vorzunehmen, auch wenn das einen Mehraufwand bedeute. Diese Meinung teilte Wolf-Dieter Karle (FW), durch Anwesenheitslisten sei ja auch nachvollziehbar, wann welche Kinder die Betreuung wahrnahmen und wann nicht.

Doris Rath (Grüne) hatte sogar den Eindruck, dass im zweiten Lockdown vermehrt Kinder in der Notbetreuung waren, weil die Eltern schon im ersten Lockdown zahlen mussten, obwohl ihre Kinder nicht dauerhaft in der Notbetreuung waren.

Wunsch der Eltern entgegen kommen

Hauptamtsleiter Hubert Walk warnte jedoch davor, dass bei genauen Berechnungen auch der Aufwand sehr groß wäre: „Man müsse dann ungefähr 80 Tagessätze festlegen“, abhängig etwa davon, wie viel Kinder es in einer Familie gebe – davon hängt die Höhe der Beiträge ab.

Jürgen Kragler (CDU) schreckte diese Aussicht jedoch nicht ab – schließlich ließe sich der Monatsbeitrag der Kinder einfach durch die Tage in der Notbetreuung teilen, der Aufwand sei überschaubar. „Es ist der Wunsch der Eltern, dass man ihnen da entgegen kommt“, daher solle man in Zukunft die Berechnung gerechter machen. Bürgermeister Rainer Stolz nahm den Antrag, bei zukünftigen Berechnungen genauer zu differenzieren, als Auftrag an.

Thema auch in Bodman-Ludwigshafen

Auch in Bodman-Ludwigshafen hat der Gemeinderat kürzlich über die Kindergartengebühren während der Schließungszeit entschieden. Dort fiel der Beschluss, dass die Gebühren für Januar nicht erhoben werden und die Gebühren für Dezember, in dem der halbe Monat offen war, mit dem Februar verrechnet werden, wo auch der halbe Monat offen war. Für die Notbetreuung gab es Tagessätze, die den Gebührenausfall teilweise abdecken. Ab März laufe wieder alles normal, erklärte Bettina Donath von der Gemeindeverwaltung im Gemeinderat. Trotz Tagessätzen und Corona-Beihilfen bleibe der Gemeinde ein Ausfall in Höhe von 18.000 Euro.