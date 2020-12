Schnelles Internet wollen alle – die im Hintergrund liegenden Mechanismen kennen nur wenige. In der jüngsten Sitzung des Stockacher Gemeinderats wurde ein Teil dieser Mechanismen deutlich. Das Gremium stimmte einstimmig zu, das städtische Breitbandnetz an die Stadtwerke Stockach zu verkaufen. Dieses Netz hat die Stadt seit 2013. Es wurde in den Jahren davor errichtet, um die Talgemeinden sowie die Ortsteile Espasingen und Mahlspüren im Hegau zu versorgen, wie Bernhard Keßler in der Sitzung erklärte. Keßler ist Rechnungsamtsleiter und bei der Verwaltung für den Breitbandausbau zuständig.

Stockach Stadt-Ticker für Stockach und Umgebung: Die Nachrichten vom 7. bis 13. Dezember Das könnte Sie auch interessieren

Damals hätten Gemeinden bei Orten, die mit weniger als einem Megabit pro Sekunde angeschlossen sind, die Leitungen noch selbst ausbauen dürfen, so Keßler. Laut der Sitzungsvorlage wird das städtische Netz von der Firma Teledata betrieben. Die Stadt habe dann nicht mehr weiterbauen dürfen, so Keßler in der Sitzung, die Stadtwerke hätten aber weitergebaut und inzwischen ein eigenes Breitbandnetz. Beides soll zusammengeführt werden. Den Restwert des städtischen Netzes, den die Stadtwerke bezahlen müssen, beziffert die Vorlage mit etwa 580.000 Euro, der Restwert von etwa 220.000 Euro aus einem Zuschuss von damals werde aber an die Stadtwerke weitergegeben. Der Kaufpreis beträgt also knapp 360.000 Euro. 180.000 Euro dieses Erlöses legt die Stadt in die Kapitalrücklage der Sparte Breitband ein.

Stadt braucht Geld für weiteren Ausbau

Der letztere Punkt regte Wolfgang Reuther (CDU) zur Nachfrage an, warum die Stadt nicht den gesamten Erlös an die Stadtwerke durchreiche. Keßler begründete, dass die Stadt noch Geld für den weiteren Ausbau brauche. So sollen im kommenden Jahr 40.000 Euro für Planungskosten für den Anschluss von Weilern und Einzelhöfen bereitgestellt werden. 2022 wolle man dann an das Zuschussverfahren gehen, um Zuwendungen von 90 Prozent zu ergattern. Der Anschluss der Netze dürfte laut der Vorlage mit städtischer Förderung durch vorhandene Versorger vonstatten gehen.

Stockach Die Sanierungs- und Renovierungsarbeiten an St. Oswald sollen über drei Millionen Euro kosten – das sind die Pläne Das könnte Sie auch interessieren

Jürgen Kragler (CDU), der selbst in Ursaul wohnt und schon mehrfach eine bessere Versorgung von Weilern und Höfen angemahnt hat, äußerte sich in der Sitzung „dankbar und froh, dass sich eine Perspektive eröffnet“. Auf seine Frage nach dem Zeithorizont konnte Bürgermeister Rainer Stolz allerdings keine klare Antwort geben: „Bei Zuschussverfahren ist das immer etwas unsicher.“

Besitzerwechsel zum 31. Dezember

Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Fürst sagte im Gremium, er würde sich freuen, wenn das Unternehmen das Netz übernehmen dürfte. Bei der Vertragsverlängerung mit Teledata, die auch das Netz der Stadtwerke betreibt, habe man bereits an die drei Prozent der Stockacher gedacht, die in Weilern und auf Höfen leben. Das städtische Breitbandnetz wird gemäß Ratsbeschluss zum 31. Dezember dieses Jahres den Besitzer wechseln.