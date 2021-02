Sie geben nicht auf, egal wie die Chance stehen: Konrad Walter, Eckard Wildi und Uli Hedstück von der Bürgerinitiative (BI) „Nein zum Standort Aach“ stellen sich noch immer gegen das Bauvorhaben der Pestalozzi Gärtnerei gGmbH an der Stockacher Aach in Wahlwies. Sie wollen das Gewächshaus verhindern, auch wenn es bereits eine Baugenehmigung gibt.

Konrad Walter äußert erneut seinen Unmut darüber, dass ein sehr langes Anwaltsschreiben, in dem viele Fragen der BI an die Pestalozzi Gärtnerei gGmbH standen, mit einem Zweizeiler abgespeist worden seien. Auch Uli Hedtstück sagt, er ärgere sich sehr darüber. Die beiden sind auch fest überzeugt, dass viele Wahlwieser dieselbe Meinung wie die BI hätten und das Gewächshaus nicht haben wollen. Die BI wünsche sich eigentlich mehr Unterstützung: „Kein Umweltverband und kein Politiker hilft uns“, sagt Hedtstück, der sich sehr darüber wundert. Nun hat die BI einen neuen Flyer gemacht und verteilt. Sie will auch eine Online-Aktion starten.

Walter und Hedtstück verstehen auch nicht, warum die BI noch keine richtig Antwort auf eine Petition bekommen hat, die bereits im vergangenen Juni an den Petitionsausschuss des Landtags gegangen sei. Sie vermuten und befürchten, dass irgendjemand irgendwo etwas verzögert. „Da stimmt was nicht und ich würde gerne wissen was“, sagt Hedstück. Und Walter erzählt, dass neulich Planierraupen auf dem Baugrundstück gewesen seien. Er wundert sich und bedauert, dass die Petition keine aufschiebende Wirkung hat.

Petitionsverfahren dauern durchschnittlich sechs Monate

Auf Nachfrage teilte die Pressestelle des Landtags mit: „Petitionen bleiben weder unbeantwortet noch unbearbeitet.“ Die Petenten erhielten nach Eingang der Petition eine Eingangsbestätigung mit Verfahrenshinweisen. „Auf Nachfragen wird jederzeit Auskunft zum Stand des Petitionsverfahrens gegeben“, heißt es weiter. Nach Abschluss des Petitionsverfahrens gebe es eine schriftliche Information über das Ergebnis.

Zum Ablauf eines Petitionsverfahrens im Allgemeinen erklärt Theresa Ritzer von der Pressestelle: „Der Petitionsausschuss holt zu jeder Petition zunächst eine Stellungnahme beim zuständigen Ministerium ein.“ Dann werde ein Mitglied des Petitionsausschusses mit der Berichterstattung betraut. Diese Person prüfe dann, ob alle von den Petenten vorgetragenen Gesichtspunkte ausreichend gewürdigt sind und ob weitere Infos eingeholt werden sollen. „In diesem Verfahrensstadium befindet sich vorliegende Petition derzeit“, teilt sie mit. Später erstatte der Berichterstatter dem Petitionsausschuss einen Bericht und schlage eine Beschlussempfehlung zur Entscheidung vor. Über diese entscheide dann abschließend die Vollversammlung des Landtags. Durchschnittlich dauere ein Petitionsverfahren sechs Monate. Die BI wartet bisher rund sieben Monate.