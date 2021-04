Das Bürgerbeteiligungsprojekt zum geplanten Stockacher Aachpark ist im vollen Gange, am Montag hat die erste von insgesamt fünf Ideenwerkstätten stattgefunden. Begleitet wird das Projekt von der Konstanzer Firma Translake, deren Mitarbeiter Hans-Jörg Rapp und Dennis Braunbarth alle Veranstaltungen moderieren – noch, denn eigentlich sollen die Stockacher selbst beginnen, immer mehr Fäden in die Hand zu nehmen und eventuelle weitere Treffen der Kleingruppen zu organisieren.

„Das Engagement soll von den Bürgern kommen“, erklärt Dennis Braunbarth, „denn je mehr man sich selbst in solch ein Projekt eingebracht hat, desto höher ist später die Identifikation damit.“ Auch steigere die intensive Mitarbeit das Gefühl der Gemeinsamkeit und erhöhe Achtsamkeit und Wertschätzung. Somit seien die Arbeitsgruppen das wertvollste Instrument eines Bürgerbeteiligungsprojekts, denn dort können die Bürger Einfluss auf die Gestaltung Einfluss nehmen.

Bürger können mitdiskutieren

Gestaltung, so lernten die rund 25 Teilnehmer der Veranstaltung, kann sich etwa auf Information, Wegeführung, Gastronomie, Beschilderung und mehr beziehen. In zwei Kleingruppen kristallisierten sich dann aber noch mehr Aspekte heraus, die den Teilnehmern auf der Seele brannten und die mit in die Planungen einbezogen werden sollen. Ganz wichtig sind hier Barrierefreiheit, Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer gleichermaßen, Mobilität und dass solch ein Naherholungsgebiet näher an die Stadt herangeholt werden solle.

Nach Abschluss der Ideenwerkstätten in dieser Woche soll es im Juni oder Juli diesen Jahres weitergehen: Je nachdem, wann es Corona zulässt, soll ein gemeinsamer Beteiligungs-Workshop im Projektgebiet Aachpark durchgeführt werden. Im September findet die Arbeit der Arbeitsgruppen ihren Abschluss, sodass im Oktober die Vorschläge von der Firma Translake für die Gremien und Planer aufbereitet werden können. Im November soll eine Präsentation vor dem Stockacher Gemeinderat stattfinden. Dieser soll schlussendlich festlegen, welche der vielen Ideen tatsächlich realisiert und auch finanziert werden können.

Möglichst viele Stockacher sollen sich beteiligen

Ganz wichtig ist den Organisatoren, dass so viele Stockacher wie möglich sich an dem Projekt beteiligen. Dazu gibt es in dieser Woche an jedem Abend eine Gelegenheit: Am Mittwoch findet eine Ideenwerkstatt zu Naturnähe und Bepflanzung statt, am Donnerstag zum Spielangebot für Kinder und am Freitag zu Kultur. Informationen zu dem Projekt gibt es auf der Internetseite der Stadt Stockach unter www.stockach.de/aachpark.