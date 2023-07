Zahlreiche Schüler und Klassen haben ihre Abschlüsse am Berufsschulzentrum (BSZ) Stockach erfolgreich bestanden. Die Lehrer verabschiedeten laut Pressemitteilungen der Schule ihre Schützlinge bei Abschlussfeiern im Bürgerhaus Adler Post.

23 Absolventen der Berufsfachschule „Wirtschaft“, BFW2, sowie „Hauswirtschaft und Ernährung“, BFH2, erhielten freudestrahlend ihre Zeugnisse des mittleren Bildungsabschlusses. Im Schüleroutfit, mit Kopfhörer und Energy-Drink, eröffnete Abteilungsleiterin Stefanie Rau den Nachmittag mit einer amüsanten, aber auch nachdenklich stimmenden Einlage. In ihrer Rede mahnte sie die Absolventen, in Zeiten von ChatGPT selbst zu denken und trotz aller Versuchungen, wie in den sozialen Medien, sich treu zu bleiben.

Dem pflichtete auch Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz bei. Er beglückwünschte die Jugendlichen zu ihrem Abschluss. Einen Buchpreis für die besten Leistungen teilten sich John Heyl und Laurentiu Liviu Stoica. Lea-Marie Thiele erhielt ein Lob. Die Absolventin Lewan Soran Othman verzauberte an diesem Nachmittag die Anwesenden mit ihrer beeindruckenden Stimme.

Die Schüler der BFH2 freuten sich ebenfalls über ihre Abschlusszeugnisse. Einen Buchpreis als Klassenbeste erhielt Lorena Mignano. Zuletzt beglückwünschte auch Schulleiterin Saskia Metzler die Absolventen zum erfolgreichen Abschluss. „Die Türen des BSZ Stockach stehen euch immer offen. Ihr seid jederzeit willkommen“, sagte sie den Jugendlichen, die entweder weiterführende Schulen besuchen werden, eine betriebliche Ausbildung beginnen oder einen Freiwilligendienst absolvieren möchten.

Hallo Fachhochschulreife, Goodbye Schulzeit hieß es auch für 41 Schüler des technischen und wirtschaftlichen Berufskollegs des BSZ Stockach. Beide Klassen feierten dieses freudige Ereignis zusammen. Saskia Metzler hob den Meilenstein hervor, den sie nun erreicht haben. Zudem betonte sie, dass es wichtig sei sich auszuprobieren und den eigenen Weg zu finden, damit man glücklich sein könne.

Der Abteilungsleiter für das Berufskolleg Andreas Maier überreichte die Zeugnisse. Preisträgerinnen sind Juliane Weber und Emma Möll, ein Lob ging an Ramona Klassen.

Das BSZ verabschiedete auch die Schüler der Berufsschule. Saskia Metzler hob bei dieser Feier in der Ansprache die zahlreich erschienenen Angehörigen und Betriebe hervor, die den Absolventen dadurch ihre Wertschätzung entgegenbrachten. Ihnen riet sie, stets einen Weg zu finden, um ihre ganz individuelle Persönlichkeit im Alltags- und Berufsleben einzubringen. Dabei sollten sie immer authentisch, kreativ und begeisterungsfähig bleiben.

Matthias Schalk, Stellvertretender Schulleiter, verglich die Ausbildungszeit der Berufsschüler auf sportlicher Ebene, mit der Tour de France. Die Ausbildung brachte Höhen und Tiefen mit sich. Die Absolventen mussten viel üben und trainieren, um neue Herausforderungen und Etappen zu meistern, bis sie schlussendlich am Gipfel beziehungsweise der Ziellinie angekommen waren und somit ihre Ausbildung gemeistert hatten.

70 Absolventen ihre Zeugnisse. Mit der Zeugnisübergabe begann Elisa Wielandt, Klassenlehrerin der „Euro 3 – Großhandel/Industrie mit Zusatzqualifikation Europäisches Wirtschaftmanagement“, die ihre Schüler als interessierte, meist zuverlässige junge Leute erlebt hatte, die sich neuen Herausforderungen stellten und Umbrüchen und Unwegbarkeiten gewachsen seien. „Agilität ist kein Problem für euch!“ fasste sie am Ende ihrer Rede zusammen.

Die Absolventen des Großhandelsmanagements am Berufsschulzentrum erhielten ihre Zeugnisse von ihrem Klassenlehrer Alexander Kupferschmid, der vor allem hervorhob, dass die Schüler viele Hürden meistern mussten, denn sowohl die Corona-Pandemie als auch eine neue Ausbildungsverordnung mit neuen Lerninhalten habe sie alle vor neue Herausforderungen gestellt, die sie jedoch alle überwunden hätten.

Klassenlehrerin Bärbel Gosemann und Lehrerin Nikola Lais verabschiedeten die Verkäufer und Einzelhandelskaufleute, sowie die Fachpraktiker Verkauf, Hauswirtschaft und Küche, deren Weg zum Abschluss bildhaft mit einer Kreuzfahrt verglichen wurde. Mal mussten die Absolventen durch ruhige Gewässer schippern, doch oft auch durch stürmische See, bis sie nun den sicheren Hafen erreicht hatten und ihr Abschlusszeugnis in den Händen halten durften.

In den Händen halten und gleich auspacken durften die Lehrer unzählige und kreative Geschenke der Fachpraktiker, die sich auf diese Weise für die Zeit am BSZ bedankten. Auch alle anderen Absolventen hatten sich für ihre Lehrer etwas ausgedacht.