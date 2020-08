Sichtlich berührt waren die Zuhörer nach der Autorenlesung durch Andreas Seltmann in „Bücher am Markt“. Zum zweiten Mal nach dem Corona-Shutdown fand eine von Diana Taddia organisierte Veranstaltung in der gemütlich-kuscheligen und von Kerzenschein erhellten Wohnzimmer­atmosphäre des Buchladens statt. Wegen der aktuellen Corona-Verordnung waren lediglich 25 Zuhörer zugelassen, die erforderlichen Abstände konnten gut eingehalten werden. Sicherlich wären mehr gekommen, wenn dies möglich gewesen wäre. Das Thema, eine Vater-Sohn-Reise und eine „Auszeit am anderen Ende der Welt“, wie Andreas Seltmann das Unternehmen selbst bezeichnet, dürfte viele interessieren.

Andreas Seltmann hatte die Lesung seines Buches „NeuSohnland„ wie eine Art Multimediashow gestaltet. Er las nicht nur vier Kapitel seines Buches, sondern zeigte zwischen den einzelnen Kapiteln, untermalt von Neuseeland-affinen Musikstücken, auch Bilder seiner Reise, die die Zuhörer mitnahmen auf das Abenteuer. Sie gaben einem für eineinhalb kurzweilige Stunden das Gefühl, verreist zu sein. Die Quintessenz des Buches, dessen Kapitel wie Briefe an Verwandte, Freunde, Lebenspartner von Andreas Seltmann gestrickt sind, ist die Erkenntnis, dass man im Leben nichts verschieben sollte. Die Zeit eilt, das Morgen könnte niemals kommen und das Heute ist schneller gestern als uns lieb ist. Es gelte, jede Gelegenheit am Schopfe zu packen, um gemeinsame Erinnerungen zu schaffen mit den Menschen, die man liebt – jetzt. Wenn ein Vater die Gelegenheit habe, mit seinem Sohn so eine emotional-spirituelle Auszeit zu nehmen, dann sollte er dies auf jeden Fall tun.

Radtour mit dem Sohn

Die Begeisterung bei den Zuhörern war groß und so manch einer im Publikum fühlte sich an eigene Erlebnisse erinnert, wie zum Beispiel Artur Eisele: Er hatte, als er selbst 44 war, eine lange mehrtägige Radtour mit seinem damals neunjährigen Sohn unternommen – eine Tour, die sich für immer in beider Erinnerungen einbrannte, die Vater und Sohn eng zusammenschweißte.