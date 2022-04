von Reinhold Buhl

Der erste Schritt ist gemacht: Am gestrigen Mittwoch haben die Abiturprüfungen in Baden-Württemberg begonnen. Auch am Stockacher Nellenburg-Gymnasium hatten die Schüler lange darauf hin gearbeitet. Sichtlich erleichtert verließen sie nach der ersten fast sechs Stunden dauernden Prüfung die Prüfungssäle.

Die rund 70 Gymnasiasten hatten soeben die Deutschprüfung hinter sich gebracht. Alleine von zeitlichen Rahmen dürfte sie eine Herausforderung für die jungen Menschen dargestellt haben. Denn in Zeiten moderner Kommunikation sind umfangreich geschriebene Texte eher die Seltenheit. Aber diese waren bei der Abiturprüfung im Fach Deutsch gefordert.

Erleichterungen wegen den Corona-Beschränkungen

Dabei hatten die Prüflinge die Möglichkeit, aus drei Themenbereichen einen auszuwählen. „Wir Fachlehrer bekamen sechs Aufgaben zur Vorauswahl und hatten damit die Möglichkeit, die Themen für die Prüflinge auszuwählen, die am besten zum erteilten Unterricht passen“, erklärt Bettina Wildi, Deutschlehrerin am Gymnasium.

Die Lehrer hatten damit eine etwas größere Auswahl als sonst erhalten. Damit wurde berücksichtigt, dass die Jugendlichen auch in diesem Schuljahr von der Corona-Pandemie getroffen waren. Zudem wurde die Prüfungszeit in den schriftlich geprüften Fächern um jeweils eine halbe Stunde verlängert.

Welche Aufgabe die meisten Schüler gewählt haben

Zu den Themen, aus denen die Jugendlichen wählen konnten, gehörte ein Werkvergleich zwischen Hesses Steppenwolf und E.T.A. Hoffmanns Goldner Topf, ferner eine Kurzprosa und das Schreiben eines Kommentars. Wofür haben sich nun die Stockacher Prüflinge entschieden? Nach einer nicht ganz repräsentativen Umfrage des SÜDKURIER am Prüfungsende schien der Werkvergleich am häufigsten gewählt worden zu sein.

Und Abiturientin Klara Vierl gab die Begründung dazu: „Darauf konnte man sich am besten vorbereiten.“ Obwohl noch einige Prüfungsschritte vor ihnen liegen, geht der Blick der Abiturienten schon in die nahe Zukunft: Abi-Hüttenaufenthalt in Österreich, Zeugnisübergabe und Abi-Ball. Und dann heißt es: Abi habi!