Der virtuelle Narrentag in Hoppetenzell am Sonntag, 31. Januar, soll nach einer Umplanung bereits am Morgen beginnen. Der Grund ist der große Ansturm beim Owinger Narrentag am vergangenen Sonntag, mit dem die Organisatoren nicht gerechnet hatten. Aufgrund dieser Erfahrungen haben die Verantwortlichen der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee beschlossen, mit dem kommenden Narrentag der Froschzunft Hoppetenzell bereits morgens online zu gehen und keine Startzeit zu vereinbaren.

Knapp 840 Whatsapp-Nachrichten mit jeweils mehreren Fotos hatten das Team um Daniel Faschian in der vergangenen Woche erreicht. „Die Vielzahl der Zugriffe um Punkt 14 Uhr hat jedoch zum Zusammenbruch des Servers geführt“, schildert Daniel Faschian das Problem am Owinger Narrentag. Im Namen der Organisationsteams bedankt sich Präsident Rainer Hespeler bei allen Teilnehmern fürs Mitmachen und auch für ihr Verständnis. Am kommenden Sonntag erleben die närrischen Teilnehmer den Narrentag bis 17 Uhr auf der Homepage www.narrenvereinigung-hegau-bodensee.de.

Für diesen zweiten virtuellen Narrentag können bereits jetzt Whatsapp-Nachrichten mit Schnappschüssen, Fotos der bisherigen Fasnacht, Narrensprüchen oder Grüßen an die Handy-Nummer (0162) 3706 794 geschickt werden.