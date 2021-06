Im Frühjahr begeisterten zahlreiche Blumen in Form von bunten Figuren Einheimische und Besucher im Stockacher Stadtgarten. In den Beeten waren damals unter anderem Schmetterlinge, ineinander verschlungene Herzen und sorgfältig angelegte Karomuster zu finden. Nun sind diese blühenden Kunstwerke verschwunden und Palmen an der Reihe.

Diese wurden von der Stadtgärtnerei am Mittwoch bei schönstem Sonnenschein eingegraben. Wie auf der Internetseite der Stadt Stockach zu lesen ist, ist der Stadtgarten im Sommer neben Palmen auch mit Sommerblühern mediterran bepflanzt, im Frühjahr dagegen mit Zwiebelblumen. Angelegt wurde der Stockacher Stadtgarten im Jahr 1906, in jenem Teil, der vom Hägerweg aus erreichbar ist, sind 200 Quadratmeter Blumenbeete zu finden. Seit dem Jahr 2019 gehört der Stadtgarten zu den Bodenseegärten.