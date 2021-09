Die Technischen Dienste in Stockach haben einen neuen Leiter: Benjamin Hansmann ist seit Kurzem der neue Chef auf dem Bauhof. Er folgt auf Oswald Stetter, der 20 Jahre lang die Technischen Dienste geleitet hat und der zum Sommer in den Ruhestand gewechselt ist. Bürgermeister Rainer Stolz lobt dessen nimmermüden Einsatz für die Stadt Stockach und die Menschen, die darin leben. „Unser langjähriger Leiter Oswald Stetter hat diese Aufgabe in herausragender Weise erledigt. Er war mit sehr viel Herzblut, Augenmaß und Fingerspitzengefühl darum bemüht, der Stadt Gutes zu tun“, sagt der Stockacher Rathauschef. Die vielen positiven Rückmeldungen aus der Stadt würden dies immer wieder aufs Erfreulichste bestätigen.

Der Schlüssel zum Bauhof ist schon übergeben: Vorgänger Oswald Stetter (links), uns sein Nachfolger Benjamin Hansmann (rechts). | Bild: Susanne Schneider

Benjamin Hansmann ist 42 Jahre alt und wurde in Waldshut-Tiengen geboren. Bis zu seinem Wechsel nach Stockach war er 25 Jahre lang als Leiter des Bauhofes in Murg angestellt. Hansmann ist gelernter Zimmermann und hat sich nach seiner Ausbildung zum technischen Fachwirt weitergebildet. Warum er sich für Stockach entschieden hat, hat zwei Gründe. Zum einen wollte er sich beruflich weiterentwickeln. Und auf der Karriereleiter den nächsten Schritt wagen. Weg aus Murg, hin nach Stockach, das mit seinen Einwohner etwa doppelt so groß ist wie die Gemeinde am Hochrhein. Zum anderen hängt sein beruflicher Wechsel auch mit seinem Privatleben zusammen. Seine Lebensgefährtin ist Stockacherin. „Von daher war der Bezug zu Stockach eigentlich schon länger da“, sagt er.

Bei der Stadt Stockach ist man laut Bürgermeister Stolz froh, dass sich Hansmann für einen beruflichen Wechsel entschieden habe. „Im Rahmen der Ausschreibung gingen zahlreiche Bewerbungen für diese Stelle ein. Die wenigsten verfügten jedoch über die in der Ausschreibung angesprochenen Qualifikationen und Erfahrungen“, betont Bürgermeister Stolz. Benjamin Hansmann ist ein Profi. Angst vor den neuen Aufgaben hat er nicht. Warum auch? „Das ist nicht neu für mich, die Aufgaben waren in Murg die gleichen. Nur ist jetzt alles ein Bisschen größer“, sagt er. Das betreffe auch die Anzahl an Mitarbeitern: 16 waren es in Murg, in Stockach sind es jetzt 33.

Hausmeister für eine ganze Stadt

Was genau die Aufgabe der Technischen Dienste in Stockach sei, erklärt Benjamin Hansmann einfach: „Wir sind eigentlich so etwas wie Hausmeister, bloß für eine ganze Stadt.“ Er selbst bezeichnet sich und seine Mitarbeiter als Multitalente. „Ich habe schon alles gemacht, vom Mülleimer leeren bis zum Baumschneiden“, sagt Hansmann.

Auch Bürgermeister Rainer Stolz weiß: Die Funktion und Aufgabe der Technischen Dienste ist eine in der öffentlichen Wahrnehmung regelmäßig unterschätzte Einheit. „Es ist ihr Auftrag dafür zu sorgen, dass sich die Stadt in einem guten Zustand, einer guten Verfassung befindet, attraktiv und lebenswert ist und bleibt“, sagt er. Zum Tätigkeitsbereich der Technischen Dienste zählen Bau- und Reparaturarbeiten im Hoch- und Tiefbau an städtischen Straßen, Häusern und Einrichtungen. Zudem sorgen die Mitarbeiter für die Sauberkeit und Verkehrssicherheit, und sind außerdem mit dem Teilbereich Stadtgärtnerei darum bemüht das städtische Grün zu pflegen und auszubauen sowie die besonderen Plätze in der Stadt mit einem besonderen Farbtupfer zu versehen.

Auf dem Bauhof wird es ganz schön eng

Benjamin Hansmann hat klare Vorstellungen davon, wie er seinen neuen Posten ausfüllen wolle. Mit einem eisernen Besen wolle er nicht durchfegen. „Ich habe hier tolle Mitarbeiter, die wissen, was sie tun“, sagt er. Er wolle ein Chef auf Augenhöhe sein, dies sei ihm bei seiner neuen Stelle besonders wichtig. Lobende Worte findet Hansmann für seinen Vorgänger Oswald Stetter, der gute Strukturen eingeführt habe. Auch die technische Ausrüstung sei bestens: „Ich kann beim Fuhrpark nicht klagen.“ Vor kurzem erhielt er zudem die Zusage für einen neuen Unimog, der das alte, in die Jahre gekommene Fahrzeug ersetzen solle. Aber ein Umstand bereitet ihm ein Wenig Sorgen: Auf dem Bauhof herrscht Platzmangel. „Die Infrastruktur im Bauhof muss bald angegangen werden“, betont Hansmann. Mit über 33 Mitarbeitern werde es auf dem Bauhof ziemlich eng. Vor allem im sanitären Bereich fehlen Räume. Etwa eine zusätzliche Toilette oder Duschmöglichkeiten. Dieser Umstand sei laut Hansmann bei der Stockacher Stadtverwaltung allerdings bekannt. Aktuell arbeite man daran, die räumliche Situation auf dem Bauhof etwas zu verbessern. „Dort sind Sachen in Planung, allerdings ist noch nichts spruchreif“, sagt er.