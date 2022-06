von Nathan Ames

Bald ist es wieder so weit: Nachdem der Schweizer Feiertag die vergangenen Jahre coronabedingt nicht stattfinden konnte, soll das beliebte Stadtfest dieses Jahr wieder die Menschen auf die Straßen locken. Neben den auftretenden Bands, Verkaufsständen und dem Vergnügungspark gibt es auch Aufführungen des Theaters Sturmvogel – am Montag, 27. Juni, um 9.30 und 11 Uhr präsentiert es „Mini Mutig und das Meer“. Das Stück ist für Kinder ab vier Jahren gedacht und soll etwa 50 Minuten dauern. Der Eintritt im Bürgerhaus Adler Post ist frei.

Die Bürgerstiftung Stockach finanziert die Aufführung. Sie spendet insgesamt 2000 Euro, um das Theater auf die Beine zu stellen. Laut der Bürgerstiftung sollen Gelder, die am Ende übrig bleiben, an die Jugendbühne gespendet werden. „Der Schweizer Feiertag war üblicherweise eher an Jugendliche und Erwachsene gerichtet“, erklärt Geschäftsführer Manfred Peter. „Deswegen hat sich die Stiftung dafür eingesetzt, dass auch ein größerer Fokus auf die Kinder gelegt wird.“ Es ist daher nicht das erste Mal, dass die Bürgerstiftung ein Theaterprogramm für den Schweizer Feiertag organisiert. Sie macht dies seit 2015.

Ein preisgekröntes Stück

Bei dem Stück „Mini Mutig und das Meer“ handelt es sich um eine Piratengeschichte, in der Themen wie Selbstvertrauen und Mut angesprochen werden. Das Stück hat bereits 2016 den zweiten Platz bei der Kindertheaterwoche in Rechberghausen gewonnen.

Das Theater Sturmvogel kommt aus Reutlingen und versteht sich als professionelles freies Theater. Ihm geht es bei dem Kindertheater darum, „mit geringem Aufwand große Wirkungen auf der Bühne zu erzielen“ und durch „Spielfreude und Energie das Publikum immer wieder zu erstaunen und zu überraschen“, um „die Faszination Theater immer wieder neu zu entdecken“, wie es auf seiner Internetseite schildert. Die Gruppe war bereits mehrfach in Stockach zu Gast. Auch Ende Juni beim Schweizer Feiertag wollen sie nun wieder dem jungen Publikum ein Lächeln auf das Gesicht zaubern.