Nun ist es offiziell: Es wird im Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie keinen Schweizer Feiertag in Stockach geben. Die Stadtverwaltung und der Verein Handel, Handwerk und Gewerbe als Veranstalter haben das Stadtfest für dieses Jahr abgesagt. Dies gab die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung bekannt. Bürgermeister Rainer Stolz wird darin folgendermaßen zitiert: „Wir sehen unser Stadtfest als eine Großveranstaltung. Wenn aktuell über die Schutzmaskenpflicht diskutiert wird, die ab Montag schon beim Einkaufen gilt, dann können wir uns nicht vorstellen, dass in sieben Wochen ein unbeschwertes Stadtfest über die Bühnen gehen kann und gehen darf. Unser Dank gilt allen Beteiligten, die in den Startlöchern standen und auch den Sponsoren, die ihr Engagement bereits zugesagt hatten.“

Eine Verschiebung des Stadtfestes wird es laut den Informationen der Stadtverwaltung nicht geben. Hauptamtsleiter Hubert Walk, der den Großanlass aufseiten der Stadtverwaltung mit Kulturamtschef Stefan Keil organisiert, schreibt dazu auf Nachfrage, dass alle Vor- und Nachteile einer Verschiebung beispielsweise in den Herbst erwogen worden seien. Ein wichtiger Punkt sei auch gewesen, Klarheit zu schaffen, statt die Hängepartie fortzusetzen. Der nächste Schweizer Feiertag findet damit von Freitag, 18., bis Montag, 21. Juni, statt.