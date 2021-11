In der Höhenstraße in Stockach schwebte am Donnerstag ein rund 25 Meter hoher Mammutbaum in Teile zersägt zu Boden. Dafür war ein Autokran im Einsatz und die Straße gesperrt. Thomas Kramberg von der Firma Kramberg Forst erzählt vom Baum und was aus seinen Stücken wird.

Bild: Löffler, Ramona Die Arbeiter der Firma Kramberg Forst zersägten Stamm in mehrere Teile, die bis zu einer Tonne schwer waren. Bild: Löffler, Ramona Diese Teile waren per Seil an einem Autokran der Firma Rolf Moll gesichert und wurden vorsichtig auf die Straße hinuntergelassen. Bild: Löffler, Ramona Thomas Kramberg von der Firma Kramberg Forst sagt, der Baum sei zwar gesund gewesen, aber hätte eine Gefahr darstellen können, wenn er einmal umgefallen wäre. Zudem ragten die Wurzeln bereits ins Erdreich unter der Fahrbahn, wo Versorgungsleitungen liegen. Bild: Löffler, Ramona Und wird nun aus den Baumstücken? Hackschnitzel zum Heizen, sagt Kramberg. Vermutlich für das Kinderdorf in Wahlwies, ergänzt er. Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona