Die von den beiden Vorsitzenden des Schwarzwaldvereins Isolde Hauch und Manfred Kehlert im Vorfeld verschickte Tagesordnung hatte es in sich. Eine prallgefüllte Seite gab einen Vorgeschmack auf das zu erwartende Geschehen im Vereinsheim am La Roche-Platz. Diese vielen Programmpunkte schienen jedoch niemanden davon abzuhalten, bei der ersten Hauptversammlung nach dem 50-jährigen Vereinsjubiläum im vergangenen Jahr dabei zu sein.

So konnte Manfred Kehlert, der den Verein seit 2016 zusammen mit Isolde Hauch führt, ein übervolles Haus begrüßen. „Unsere nächste Generalversammlung werden wir im Sommer im Freien abhalten, denn da wäre mehr Platz“, war seine nicht ganz ernstgemeinte Ansage zu diesem Thema. Unter den Gästen konnte er das komplette Vorstandsteam der Bürgerstiftung sowie mehrere Ortsvorsteher und Gemeinderäte begrüßen.

Dank an Noch-Bürgermeister Rainer Stolz

Kehlert dankte dem Stockacher Bürgermeister Rainer Stolz, der im Verlauf des Abends die Entlastung sowie die Neuwahlen des gesamten Vorstands vornahm, „für die 30-jährige Unterstützung unseres Vereins“. Unter großem Applaus der Versammlung gab Manfred Kehlert bekannt, dass der scheidende Bürgermeister Stolz als Abschiedsgeschenk ein Paar Wanderschuhe vom Schwarzwaldverein bekommen werde. Der Bürgermeister, sichtlich gerührt von den Dankesworten, erwiderte: „Wenn der Schwarzwaldverein weiter so wächst, ist wahrscheinlich bald ein größeres Vereinsheim von Nöten“, dabei denke er an die Adler-Post, die aber dann sein Nachfolger dem Verein schenken müsse. Das führte zu großem Gelächter im Saal.

Nicht nur bei diesem Punkt fühlte man die gute Stimmung, die in diesem Verein herrscht. Fast in jedem Redebeitrag wurde die gute Harmonie betont. „Du bist nie zu alt, um ein neues Ziel zu setzen“, mit diesem Zitat von C.S. Lewis eröffnete Kehlert die Versammlung und sprach damit auch die 35 Neumitglieder der vergangenen zwei Jahre an, die sich durch ihren Vereinsbeitritt auch ein Ziel gesetzt hätten.

Dankbarkeit und Lob

Die hohe Zahl der Eintritte habe allerdings einen nicht so schönen Hintergrund: „Ende des letzten Jahres hat sich der Ortsverein von Radolfzell aufgelöst, und einige Radolfzeller haben den Weg zu uns gefunden.“

In seinem Bericht ließ Kehlert das vergangene Vereinsjahr Revue passieren, wobei er als Höhepunkt die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 50-jährigen Vereinsbestehen im Juni 2022 besonders hervorhob. „Es war für mich ein bewegendes Bild, auf der Bühne zu stehen und so viele wunderbare Gäste im Saal zu sehen“, erklärte Kehlert sichtlich bewegt. Er erhielt zudem als Dankeschön für seine „unermüdliche Arbeit für unseren Verein“ aus den Händen der Co-Vorsitzenden Isolde Hauch ein Weinpräsent.

Das Ehepaar Juliane und Manfred Kehlert wurde für seine Verdienste um den Schwarzwaldverein beschenkt und freute sich über einen sehr langen Applaus | Bild: Reinhold Buhl

Mit einem Blumenstrauß dankte Hauch ebenfalls Juliane Kehlert, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, für deren großen Einsatz. „Ihr seid im Doppelpack unser Zugpferd“, sagte Hauch und unterstrich damit die Wichtigkeit des Ehepaars Kehlert. Bedacht wurden diese Worte mit großem Applaus der Anwesenden.

Nur wenige Änderungen im Vorstand

Wanderwart Berthold Gohl berichtete von den vielen erlebnisreichen Dienstags- und Sonntagswanderungen und bedankte sich bei den zahlreichen Wanderführern, die für den Verein im Einsatz sind. Isolde Hauch berichtete als Leiterin der Radgruppe von zehn Radtouren, bei denen viele Kilometer bewältigt worden seien und dies ohne jeglichen Unfall. Die Kassenprüfer Margot Jäger und Manfred Peter bescheinigten Kassiererin Bruni Struckat eine einwandfreie Kassenführung und schlugen deren Entlastung vor.

Die Neuwahlen der Vorstandschaft brachten nur wenige Änderungen. Aus der engeren Vorstandschaft scheidet Schriftführerin Brigitte Herb aus. Ihren Posten übernimmt Ursula Maier-Lehn. Bei den Beisitzern scheidet Barbara Maier aus. Nachrücker sind hier Dorothea Stihl und Monika Schweizer. Die Vorstandschaft wird für drei Jahre gewählt.

Manfred Kehlert (links hinten) und Isolde Hauch (rechts) ehren Mitglieder für 25 beziehungsweise 50-jährige Mitgliedschaft. Von links: Elfriede Metterhauser, Hugo Hahn, Friedrich und Monika Dandler, Wiltrud Buchholz. | Bild: Reinhold Buhl