Bei den 48 vorherigen Hauptversammlungen des Narrenvereins Trubedrescher in Espasingen drängten sich die Vereinsmitglieder stets dicht in einer Gastwirtschaft. Die 49. Hauptversammlung fand wesentlich später als sonst und unter Einhaltung der Hygieneauflagen im Werner und Erika Messmer Haus statt.

„Wir warten erstmal ab“

Der Vorsitzende Gebhard Schulz machte schon in seiner Begrüßung klar, dass Veranstaltungen zur Fasnacht 2021 wegen der Corona-Krise noch ungewiss seien. Der Verein sei zum Narrentag in Hoppetenzell angemeldet, eine Einladung zum Seenarrentreffen in Liggeringen liege auch vor.

„Wir warten erstmal ab, wie sich die Lage entwickelt. Dann wissen wir, was wir machen können – immer mit Blick auf die Sicherheit der Teilnehmer und Gäste.“ Klar sei aber, dass das 50-jährige Jubiläum nächstes Jahr nicht stattfinden werde, so Schulz weiter.

Finanziell auf der sicheren Seite

Der Bericht von Schriftführerin Bettina Merk zeigte, wie aktiv die Trubedrescher in Espasingen und der Raumschaft normalerweise sind. Das machte auch Kassenwartin Susanne Mayer deutlich. Auf die Frage, was mit dem Verein geschehe, wenn die nächste Fasnacht ausfalle, sagte Susanne Mayer, man sei auf jeden Fall auf der sicheren Seite: „Falls neue Mitglieder kommen, ist noch Material zum Einkleiden da. Die Musik ist auch gut ausgestattet.“

Da ursprünglich ein Jubiläums-Narrentreffen geplant gewesen sei, habe der Verein sich einen Puffer angespart, der ihn über die Zeit retten werde. „Die Jahresbeiträge werden als Plus kommen, sonst wird nicht viel passieren. Wir müssen uns keine Sorgen machen“, beruhigte sie die Mitglieder.

Das Narrenblättle könnte auf jeden Fall erstellt werden. „Das ist eine gute Einnahmequelle, die würde uns sicher gut tun. Und Spenden nehmen wir auch gerne weiter an“, sagte sie. Felix Schmitt, der als Kassenprüfer eingesprungen war, bestätigte die einwandfreie Kassenführung.

„Wir vermissen die Geselligkeit“

Ortsvorsteher Andreas Bernhard schlug die Entlastung vor, die einstimmig erfolgte. Er bedauerte, dass das Maibaumstellen und das Helferfest nicht hätten stattfinden können. Das Wichtigste sei jedoch, dass alle gesund durch die Krise kämen: „Wir vermissen ein Stück weit die Geselligkeit. Aber der Verein ist sehr gut aufgestellt und wir schauen mit nötigem Abstand in die Zukunft und hoffen, dass sich die Lage mit Corona entspannt.“

Manche Vereine seien härter getroffen, beispielsweise die Chorgemeinschaft, die nicht proben könne. „Das Platzkonzert vom Musikverein kann aber stattfinden.“ Er versuche im Rahmen der Möglichkeiten, die Vereine zusammen mit dem Ortschaftsrat zu unterstützen.

Den Trubedreschern versicherte er: „Ihr seid elementar für das Zusammenleben in Espasingen, eine tragende Säule.“ Als wichtige Stütze des Vereins gilt auch der Vorsitzende Gebhard Schulz. Er stehe für Gewissenhaftigkeit und nehme viele Termine zur Repräsentation des Vereins wahr, lobte Bernhard. Das sahen auch die Mitglieder so und wählten Schulz und alle anderen Kandidaten einstimmig.

Martin Kuppel verlässt Vorstand

Ein Vorstandsmitglied schied aus seinem Amt: Beisitzer Martin Kuppel ist seit 1987 aktives Mitglied und seit 1997 mit einjähriger Unterbrechung im Vorstandsteam. Gebhard Schulz lobte seine besonderen künstlerischen Eigenschaften.

Kuppel habe Kulissen, Tischschilder, den Umbau der Zunftstube und das Archiv im Alten Rathaus gestaltet, sei verantwortlich für die Organisation der Bunten Abende gewesen und kümmere sich um den Kindernarrenbaumumzug. „Du bist der Lampionmann für die Kinder und hast die Seifenblasenmaschine erfunden.“

Als Mitgestalter und Helfer beim Trubedrescher-Häs habe er sich ebenso eingesetzt wie für die Reaktivierung des Maibaumstellens. Schulz dankte dem bisherigen Beisitzer, der sich auch weiterhin im Verein engagieren werde. Martin Kuppel erhielt vom Narrenverein einen Zuschuss zu einem E-Bike.

Kreis Konstanz Fallen die Weihnachtsmärkte der Corona-Krise zum Opfer? So steht es um beliebte Standorte Das könnte Sie auch interessieren