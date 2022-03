Wie Narrenrichter Jürgen Koterzyna berichtet, habe sich das Vorhaben zwar ein wenig verzögert, da zum einen erst ein Falschfahrer abgeschleppt, der sich nicht an das extra verhängte Parkverbot gehalten hatte. Und dann musste der Narrenbaum neu ausgerichtet werden. „Das hat uns Zeit gekostet.“ Um halb sechs Uhr in der Früh sei der Baum dann aber gefallen.

Wie Koterzyna erklärt, kommt beim Fällen keine moderne Technik zum Einsatz, stattdessen werde mit der Säge gearbeitet. Mit einem Keil werde die Fallrichtung angegeben und nach dem Sägen mit Stangen auch dafür gesorgt, dass der Baum dorthin fällt, wohin er fallen soll.

Nach dem Fällen: Hans Jürgen Geiger (links) mit Zimmerermorschter Frank Eckardt | Bild: Narrengericht

Ganz nah mit dabei sein durfte Hans Jürgen Geiger, der im Rahmen der Spendenaktion für die Flüchtlinge aus der Ukraine den Narrenbaum gewonnen hatte. Die originalen Narrenbaum-Bilder von Njoschi Weber, die es auch zu gewinnen gab, gingen an Bernd Rudolph aus Singen Tobias und Stefanie Breinlinger aus Stockach. Wie das Narrengericht mitteilt, kamen bei der Aktion insgesamt 6000 Euro zusammen. Dieser Betrag werde in Abstimmung mit der Stadt Stockach in zielgerichtete und dringend benötige Sachgüter umgewandelt. Die Stadt habe eine Bedarfsliste erstellt, die nun abgearbeitet werde.