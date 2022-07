Der Lions Club Stockach hat zum Juli einen neuen Präsidenten bekommen. Michael Ritter übernahm das Amt bei der feierlichen Präsidentenübergabe im Clublokal Adler in Wahlwies turnusgemäß von Jörg Nissen.

Auch das vergangene Jahr war erneut von den Corona-Vorgaben geprägt, schreibt der Lions Club in einer Pressemitteilung. Termine mussten verschoben, abgesagt und neu geplant werden. In seinem Rückblick erinnerte der scheidende Präsident Jörg Nissen an die Höhepunkte des vergangenen Präsidentenjahres.

Stockach Stockach feiert wieder: Buntes Programm lockt viele Besucher zum Schweizer Feiertag Das könnte Sie auch interessieren

Zwei Ausflüge nach Tettnang und Stuttgart konnten veranstaltet werden und auch viele interessante clubinterne Vorträge realisiert werden. Wenn nicht in Präsenz, so wieder in einer Videokonferenz.

Unvergesslich sei die Online-Gourmet-Käse-Verkostung gewesen. Trotz digitaler Distanz sei ein emotionales Flair entstanden, das alle Beteiligten die technische Situation für einen Moment einfach vergessen lassen habe. Herausfordernd, aber schön – so habe Jörg Nissen sein Präsidentenjahr umschrieben.

Sammeln für soziale Zwecke

Erst mit dem Benefizkonzert im April und dem Bücherverkauf auf dem Schweizer Feiertag konnte der Lions Club sich wieder in der Öffentlichkeit zeigen und Geld für soziale Projekte sammeln, nachdem zuvor die meisten Aktivtäten abgesagt werden mussten, so die Pressemitteilung weiter.

Stockach Erlöse aus Benefizkonzert sollen Ukraine-Flüchtlinge unterstützen Das könnte Sie auch interessieren

Alle anwesenden Mitglieder dankten Jörg Nissen und seinem Engagement herzlich mit einem kräftigen Applaus. Michael Ritter übernimmt nun für das neue Jahr die Spitzenposition des Präsidenten. Mit seinem Motto „the freedom to serve“ nimmt er nicht nur den Gedanken der Freiheit und die Verantwortung durch Freiheit perspektivisch unter die Lupe, sondern plant auch viele weitere stärkende Club-Aktivitäten. Mit einem guten Essen und großer Vorfreude auf das kommende Jahr ging der Abend der Präsidentenübergabe zu Ende.