Eine Tradition geht trotz Ukraine-Krieg wieder weiter: Neun Schüler aus Lwiw (Lemberg) in der Ukraine zwischen 14 und 16 Jahren waren für zehn Tage mit Deutschlehrerin Olena Deineko, Englischlehrerin Nadia Holubovych und Rektor Ivan Lozenko in Stockach und erlebten eine sehr intensive Zeit. Ein Gegenbesuch ist aufgrund der Kriegssituation derzeit nicht möglich. Seit 2008 kommen nahezu jedes Jahr ukrainische Jugendliche der Partnerschule 28 nach Stockach. Für sie ist es ein Sprach-, für die deutschen Schüler ein Kulturaustausch.

Sprachbarrieren gibt es nicht

Die Verständigung gelang mühelos, da die Kinder der Schule 28 ab der ersten Klasse verstärkt Deutsch lernen. Nach dem elften Schuljahr können sie die Prüfung auf C1-Niveau ablegen. Viele gingen später im europäischen Ausland studieren, erzählte Organisatorin Claudia Weber-Bastong, Lehrerin am Nellenburg-Gymnasium. Sie erläuterte das Thema des Austauschs: „Wege beschreiten, das können Lebenswege und Schicksalswege oder auch Fluchtwege sein. Dazu tragen die Schüler in drei Gruppen etwas vor.“

Bewegende Begegnungen zwischen den Kulturen

Ihre Kollegin Martina Hartmann hatte den kreativen Part übernommen und die Szenen mit den Schülern eingeübt. Sie berichtete, die Gruppe habe zum Thema Schwabenkinder das Museum Humpis-Quartier in Ravensburg besucht. Außerdem war sie im Donauschwäbischen Zentralmuseum Ulm sowie im Hermann-Hesse-Museum in Gaienhofen.

„Den Bereich Fluchtbewegung hatten wir ursprünglich schon im letzten Jahr vorgehabt. Es ging viel um Heimat und Heimweh und die Gespräche waren sehr bewegend. Unsere Besucher wollen alle in Lwiw bleiben.“ Auf die Frage, warum jemand seine Heimat verlassen würde, hatten sie keine Gründe. „Es waren sehr bewegende Führungen und auch die, die uns angeleitet haben, waren sehr berührt von den Fragen aus der Gruppe“, so Weber-Bastong.

Die Pasch-Initiative Der Pädagogische Austauschdienst (Pad) ist eine Abteilung im Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland. Die Idee „Bildung gibt Perspektive – Mehrsprachigkeit eröffnet Horizonte" steht im Mittelpunkt der Initiative „Schulen: Partner der Zukunft" (Pasch). Sie wurde 2008 vom Auswärtigen Amt ins Leben gerufen, um jungen Menschen weltweit einen Zugang zur deutschen Sprache und Bildung zu ermöglichen. Die Reisekosten der ukrainischen Gäste wurden komplett erstattet. In diesem Jahr gab es dafür 300 Euro pro Person. Die ukrainische Gruppe war im Bus rund 25 Stunden unterwegs, um nach Stockach zu kommen.

Ukraine-Austausch ist Herzensangelegenheit

Man habe die Situation um die Schwabenkinder und Donauschwaben erfahren wollen und und gelernt, wie Hermann Hesse gelebt hat, führte sie aus. Lehrerin Angela Wolf-Lenz war bei einigen Ausflügen dabei, wenn Martina Hartmann unterrichten musste. Sie selbst sei von Ina Ratzke für diesen Austausch vom Unterricht freigestellt worden, sagte Weber-Bastong. „Wir tun alles, was notwendig ist, um diese Projekte weiterleben zu lassen. Der Ukraine-Austausch ist meine Herzensangelegenheit. Er stirbt nicht, bloß weil dort Krieg ist.“

Sie dankte den deutschen Eltern für die Aufnahme der Gäste. Solche Begegnungen machten die Jugendlichen weltoffen und sensibel für politische Veränderungen. Über persönliche Wege könne man sich Kontakte schaffen und erhalten, betonte sie.

Ivan Lozenko dankte den Gastgebern und Lehrerinnen. „Unsere Schüler wurden so herzlich aufgenommen. Es gab ein gut durchdachtes Programm mit Exkursionen, Ausflüge und Führungen – mehr, als die Schüler sonst im ganzen Jahr erleben.“ Er sei zuversichtlich und hoffe, dass die Zusammenarbeit weiter ausgebaut werde.

Dass Hermann Hesse lange am Bodensee gelebt und gearbeitet habe, habe er nicht gewusst. Das Museum habe sie in die Welt dieses hervorragenden Schriftstellers und Künstlers entführt, man habe viel erfahren. Lozenkos Dank ging auch an den Lions Club, der die Fahrt zum Europa-Park ermöglicht und den Kindern eine entspannte Zeit geschenkt hatte.

Hoffnung auf ein Ende des Kriegs

Er schloss mit dem Wunsch nach einem baldigen Sieg. „Nach dem Sieg kommt auch der Frieden. Wir können nicht einfach die okkupierten Territorien den Russen überlassen, die Krim ist Teil der Ukraine“, so Ivan Lozenko. Die Solidarität der Deutschen habe er durch die vielen ukrainischen Fahnen gespürt, betonte er.

Als Stellvertreter von Bürgermeister Rainer Stolz sprach Werner Gaiser. Er hoffe, die Gäste hätten eine schöne Zeit mit den deutschen Partnern erlebt. Ein solcher Austausch diene nicht nur der Völkerverständigung, dem Kennenlernen von Kulturen und Entdecken von Gemeinsamkeiten. „Ich hoffe, ihr konntet ein Stückchen Heimat gewinnen hier in Stockach.“

Es sei auch eine Herzensangelegenheit des Bürgermeisters, dass der Austausch weiterhin zustande komme, auch wenn es einen neuen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gebe. „Wir möchten uns gerne wiedersehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Sie haben unsere Solidarität. Wir hoffen, dass dieser furchtbare, sinnlose Krieg bald ein Ende findet.“