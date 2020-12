Der katholische Kindergarten St. Leonhard in Wahlwies zählt zu den 500 Gewinnern der Kita-Spielothek 2020. Er hat ein umfangreiches Spielwarenpaket mit wissenschaftlich geprüften Produkten erhalten. Das Besondere an der Kita-Spielothek: Die Produkte sollen zum gemeinsamen Spielen auch an die Familien ausgeliehen werden. Im Januar wird es soweit sein.

Das Leitungsteam des Kindergartens St. Leonhard war im Frühjahr dem Aufruf der Initiative Kita-Spielothek des Vereins „Mehr Zeit für Kinder“ gefolgt. Die Initiative möchte spielerisch die Entwicklung von Kindergartenkindern fördern und die Spielkultur in den Familien stärken.

Mehr zur Initiative Neben dem Wettbewerb für die Kitas bietet der Verein „Mehr Zeit für Kinder“ im Rahmen der Kita-Spielothek auch Krippen die Möglichkeit, eine speziell auf sie abgestimmte Produktausstattung zu gewinnen. 250 Pakete stehen zur Verfügung.



Die Kita-Spielothek wurde 2010 von dem gemeinnützigen Verein ins Leben gerufen. Seitdem wurden 5500 Kindergärten und 2250 Krippen mit einer Kita-Spielothek ausgestattet. Interessierte Kitas und Krippen können sich jetzt schon unter kitaspielothek@mzfk.de melden, um im nächsten Frühjahr die neuen Wettbewerbsunterlagen zu erhalten. (wig)



Weitere Informationen gibt es unter

www.kitaspielothek.de

Erzieher können den Eltern dabei Ratschläge geben, welche Spiele die Fähigkeiten ihrer Kinder besonders gut fördern. So ergeben sich ganz automatisch Anlässe zu Gesprächen über die Entwicklung der Kinder.

Kinder lernen spielend

Die Kita-Spielothek enthält Produkte, die erfahrene Pädagogen und Wissenschaftler vom Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL) in Ulm auf ihre Förderaspekte hin getestet und für gut befunden haben. Spielen spielt bei der Entwicklung der Kinder buchstäblich eine zentrale Rolle. „Kinder unterscheiden nicht zwischen Spielen und Lernen, sie lernen spielend“, wird Manfred Spitzer, Gründer und Leiter des ZNL, in einer Pressemitteilung zitiert.

Melissa Kaiser, Leiterin des Kindergartens St. Leonhard, sagt: „Die meisten Sachen sind schon da. Bis Januar wird der Ausleih-Bereich gestaltet.“ Die Spielauswahl ist bei allen Gewinnern gleich. Sie hat zusätzlich noch Kartenspiele bestellt, dann könnten auch ältere Geschwister mitspielen, hofft sie.

Der große Tisch im Obergeschoss des Kindergartens biegt sich schier unter den geschenkten Spielen. Gibt es denn überhaupt immer noch Neuerscheinungen? „Ja“, bestätigt Melissa Kaiser. „Immer mehr Klassiker kommen auch als Junior-Version raus, zum Beispiel Ubongo.“ Auch für die Jüngsten kämen regelmäßig neue Spiele auf den Markt.

Spiele fördern die soziale und emotionale Kompetenz

Spielen in der realen Welt sei das Wichtigste überhaupt, betont Kaiser. „Wir führen die Kinder zwar auch an die neuen Medien heran, die gehören ja zum Alltag und zur Zukunft, aber die soziale und emotionale Kompetenz lernt man durch Gesellschaftsspiele.“ Diese fördern die Sprache, das mathematische Denken und auch motorische Fähigkeiten, zum Beispiel beim Halten von Karten. Die Kinder lernen, dass sie nicht immer gewinnen können, müssen warten, bis sie an der Reihe sind, und die Spielregeln befolgen.

Die Erzieherin erzählt: „Wir spielen oft am Tisch, das sind die Kinder von daheim oft nicht gewohnt.“ Viele Kinder erzählten, dass sie zuhause am Tablet oder Smartphone spielen dürften. Sie sagt: „Hier haben wir jetzt auch Tablets, aber die unterstützen uns bei der Bildungs- und Dokumentationsarbeit. Später werde ich mein Team noch schulen, damit wir die Geräte für mediengestützte Pädagogik einsetzen können.“