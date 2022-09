von Reinhold Buhl

Trendsportarten wie Yoga und Pilates sind nicht nur aktuell sehr beliebt, sie eignen sich auch hervorragend zur Prävention vor Rückenbeschwerden, sorgen für Entspannung und Ausgeglichenheit. Solche Sportarten und viele mehr sind Teil des Bewegungsangebotes der Volkshochschule Landkreis Konstanz. Nikola Ferling, Vorsitzende der Volkshochschule, stellt gemeinsam mit Manuela Kimmerle und Nathalie Speer die Kurse vor.

Yoga vereint Atem, Geist und Körper

Kimmerle ist zertifizierte Yogalehrerin und bietet Hatha Yoga – so nennt sie die Grundform des Yogas – für Einsteiger und Geübte an. Ferner möchte sie mit dem Kurs „Molly Yoga“ ab Mittwoch, 28. September, in der Goldäckerschule auch Personen ansprechen, die der Meinung sind, „dass Yoga nichts für mich ist, da ich zu mollig bin“, wie Kimmerle zusammenfasst. Laut der Yoga-Lehrerin besteht Yoga aus den drei Säulen Atem, Geist und Körper. Jedoch sei der Körper eben nur ein Teil davon. Das bedeute, dass Yoga für alle geeignet sei.

Die Physiotherapeutin Nathalie Speer bietet einen Pilates-Kurs an. Pilates sei laut Speer eigentlich sehr frauen-lastig, was für Männer oft eine Hemmschwelle bedeute. Dabei stehe der Sport beiden Geschlechtern offen. Sie weist darauf hin, dass diese Kurse von Krankenkassen ganz oder teilweise übernommen oder bezuschusst werden.

Gesundheit steht im Vordergrund

Bürgermeister Rainer Stolz wies darauf hin, wie wichtig für ihn und die Stadt die VHS-Hauptstelle in der Hauptstraße sei. Zum VHS-Programm sagte er: „Ich freue mich, dass das Thema Gesundheit im Vordergrund steht und wir der Bevölkerung ein attraktives Angebot dazu machen können.“

Auch Frank Weigelt, seit fünf Jahren Leiter der Stockacher VHS-Hauptstelle, halte die Schwerpunkte Gesundheit und Bewegung im Programm für wichtige Angebote. Ferner sprach er das zu feiernde Jubiläum an: „Unsere VHS ist in diesem Jahr 50 Jahre alt“.

Anlässlich dieses Jubiläums werde Fredy Meyer am Donnerstag, 24. November, um 19 Uhr im Kulturzentrum Altes Forstamt einen Vortrag halten zum Thema „Die Grafen von Nellenburg – Vom hohen bis zum späten Mittelalter“.

Kein Katalog, dafür ein Flyer

Vorsitzende Nikola Ferling erläuterte, dass die VHS seit der Pandemie 2020 keinen Katalog mit dem Gesamtprogramm mehr herausbringe. Es gebe dafür vierteljährlich einen Flyer „VHS Post“, der den bisherigen Kursteilnehmerinnen und Teilnehmern zugeschickt werde und außerdem in der VHS-Geschäftsstelle und im Alten Forstamt ausliege. Ferner können sich Interessierte am VHS-Stand bei der Tischmesse Stockach in der Jahnhalle am Sonntag, 18. September, informieren.