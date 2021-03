Es ist sein elftes Buch: Der Wahlwieser Historiker Fredy Meyer hat wieder tief in zahlreichen Archiven gestöbert und Informationen zusammengetragen, um ein 100 Seiten umfassendes, gebundenes Buch über die Kirche St. Georg im Stockacher Ortsteil Hoppetenzell zu schreiben. Aber: „Das Buch geht weit über die Kirchengeschichte hinaus. Die Kirche kann man nicht vom Ort trennen“, sagt der Oberstudienrat im Ruhestand. Daher beschäftige sich das Buch neben der Kirche auch mit der Geschichte von Hoppetenzell. Im Mittelalter habe Hoppetenzell eine große Bedeutung gehabt, weil dort eine Fernstraße entlang geführt habe.

Fredy Meyer entdeckte bei seinen Recherchen sogar längst vergessene Kirchenschätze, die nun in neuem Glanz erstrahlen. Nein, nicht wertvoll im materiellen Sinn, sondern in historischer und sakraler Hinsicht: Ein Agnus Dei und ein Georgs-Gemälde, das sich derzeit beim Restaurator befinde und mutmaßlich vom Barockmaler Anton Bastian stamme.

Die Kirche St. Georg nach der Sanierung mit umgestaltetem Altarbereich.

Ein kunstgeschichtlicher Schatz

Dieses Agnus Dei (lateinisch für Lamm Gottes) ist eine Reliquie, ein Wachsmedaillion, das auf Samt mit Perlen und Stickereien arrangiert ist. Es sei kunstvoll und sachgemäß im Museum für sakrale Kunst in Weingarten restauriert worden, erzählt Meyer. Heute sei es eingerahmt in der Kirche zu sehen. Er freue sich, dass dies möglich gewesen sei und das Medaillon einen würdigen Platz gefunden habe: „Es ist wirklich ein kunstgeschichtlicher Schatz.“ Zum Gemälde erklärt er, dass es der Überlieferung nach von einem Reichenauer Mönch mitgebracht worden sei, der in Hoppetenzell Priester geworden sei.

Das Buch greift das Medaillon und Gemälde auf, es geht den Geheimnissen um die Kirche und ihrem Vorgängerbau auf die Spur und zeichnet zum Beispiel auch die Verbindung von Kirche sowie Ort zu St. Georg auf der Insel Reichenau nach. „Die Orgel und die Geschichte der Glocken werden ausführlich gewürdigt“, nennt Meyer als weitere Beispiele.

Kreisarchäologe Dr. Jürgen Hald beim Dokumentieren eines im Altarraum freigelegten Mauerfundaments, das zu einem Vorgängerbau der heutigen Kirche gehörte. | Bild: Landratsamt Konstanz/Björn Schleicher

Fundamente der Vorgängerkirche

Zum wesentlich kleineren Vorgängerbau der heutigen Kirche St. Georg erzählt er: „Was wir wissen ist, dass eine mittelalterliche Kirche dort gestanden hat.“ Bei der Sanierung und Renovierung im vergangenen Jahr seien Fundamente und Holzpfähle gefunden worden. Die Mauerreste seien genau an der Stelle zum Vorschein gekommen, wo auf einem alten Plan aus dem erzbischöflichen Archiv die Vorgängerkirche eingezeichnet sei.

Viele Bilder in Farbe

Meyer hat das neue Buch nicht nur geschrieben, sondern auch selbst gestaltet und drucken lassen. Beim Layout habe ihm Cornelia Giebler noch hilfreiche Tipps gegeben, die das Werk noch übersichtlicher und optisch ansprechender machen. Das Buch ist in Farbe und untermalt den Ausflug in die Orts- und Kirchengeschichte mit zahlreichen Bildern, zum Beispiel alte Pläne, Gemälde, das restaurierte Agnus Dei und auch Innenansichten der Kirche im Laufe der Zeit. „Es wird sichtbar, wie sich die Kirche verändert hat“, fasst Meyer zusammen.

Der Historiker hat im Jahr 2008 bereits einen Vortrag im Ort gehalten und sich aus dem Anlass erstmals mit der Kirchengeschichte beschäftigt. Er erinnert sich zurück, dass damals so viel Publikum gekommen sei, dass die Türen aus den Angeln gehoben worden seien, damit mehr Leute zuhören konnten.