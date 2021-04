von pm/lam

Für den Gesamtelternbeirat (GEB) Kita Stockach ist das Ergebnis der Diskussion im Gemeinderat zur Erlassung oder Reduzierung der Elternbeiträge während der Notbetreuung im Januar und Februar erfolgreich verlaufen. Nicht nur, weil der Beirat den Verzicht der Elternbeiträge für diejenigen Familien begrüßt, die die Notbetreuung nicht besucht haben, sondern auch, weil er sich für eine tagesgenaue Abrechnung eingesetzt hatte. Genau das soll in Zukunft umgesetzt werden, hieß es im Gemeinderat.

Stellungnahme an die Stadt

Schon vor der Sitzung hatte der GEB Kita sich in einer Stellungnahme zu dem Thema geäußert. Die Erhebung von Elternbeiträgen erachte man grundsätzlich als gerechtfertigt, schrieben die Verantwortlichen – schließlich sei eine Leistung in Anspruch genommen worden, für die bezahlt werden sollte. „Zudem wurde tatsächlich mit der Anmeldung für die Notbetreuungsgruppen beziehungsweise vorab kommuniziert, dass die Elternbeiträge zu leisten seien.“ Man plädiere aber „für eine faire Form der Abrechnung“, die es schon im ersten Lockdown nicht gegeben habe.

Auch schon im ersten Lockdown gab es keine genaue Abrechnung

Damals hatte der Gemeinderat sich für ein Modell mit halben und ganzen Monatsbeiträgen entschieden, das jedoch nicht die individuelle, tagesgenaue Situation der einzelnen Kinder berücksichtigte. Und auch da hatte der GEB schon eine genaue Abrechnung gefordert – passiert war aber trotz Diskussionen im Gemeinderat zunächst nichts. Erst jetzt gab es grünes Licht von der Stadt, das Vorhaben bezieht sich aber erst auf zukünftige Abrechnungen bei der Notbetreuung.

Aber auch an anderer Stelle äußerte der GEB nun Kritik: Die berechtigten Familien hätten im zweiten Lockdown die Betreuung ausschließlich an den Tagen und Uhrzeiten in Anspruch nehmen dürfen, „die der Arbeitgeber mittels Bescheinigung kommunizierte“. Dem widersprach Hauptamtsleiter Hubert Walk in der Gemeinderatssitzung: Im Gegensatz zum vorherigen Lockdown sei es dieses Mal nicht so gewesen, dass Eltern ihre Kinder nur dann bringen durften, wenn sie gearbeitet hätten.