Die Schmutz- und Regenwasserkanäle in Stockach und den Ortsteilen müssen alle zehn Jahre kontrolliert werden, damit mögliche Probleme festgestellt werden können. Aus Kostengründen wurde das Kanalsystem in Abschnitte aufgeteilt, in diesem Jahr sind die Kernstadt Stockach und der Ortsteil Airach an der Reihe. Die Arbeiten wurden nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung für rund 90.000 Euro an die Firma Gemminger Kanalservice aus Gemmingen bei Heilbronn vergeben. Der Gemeinderat stimmte dem Beschlussantrag der Stadt einstimmig zu.