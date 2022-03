von Reinhold Buhl

Bei einer Sammelaktion sind in Winterspüren viele Hilfsgüter für notleidende Menschen in der Ukraine oder auf der Flucht von dort zusammengekommen. Die Sachspenden – von Kleidung über Babynahrung sowie Lebensmittel bis hin zu rezeptfreien Medikamenten und Verbandsmaterial – konnten am Sonntag am Clubhaus des Sportvereins (SV) Winterspüren abgegeben werden und wurden dort zunächst auf der Terrasse gelagert.

Unter den Helfern der Aktion war auch die Neu-Winterspürerin Annette Mannhart. Sie sortierte gemeinsam mit anderen Dorfbewohnerinnen die abgegebenen Gegenstände. „Ich war erstaunt über die vielen wertvollen Sachen, die hier als Spende abgegeben wurden“, erzählt Mannhart, die betont, dass die Spenderinnen und Spender sehr genau wissen wollten, was mit den Gegenständen passiere.

Weitere Termine am 20. und 27. März

Nach Aussage des Vorsitzenden des Sportvereins, Samir Vehabovic, war der erste Sammeltermin ein voller Erfolg. Zwei weitere sollen folgen: Am Sonntag, 20. März, und Sonntag, 27. März, werden jeweils von 10 Uhr bis 13 Uhr wieder Spenden entgegengenommen. „In den oben genannten Zeiten können die Spenden am Clubhaus abgegeben werden. Dort werden sie sortiert und gegebenenfalls neu verpackt“, erklärt Vehabovic.

„Wir bedanken uns bei allen für ihre Spenden, und natürlich geht ein großes Dankeschön an unsere Helferinnen und Helfer sowie an die Familie Dreher“, betont Vehabovic, der darauf hinweist, dass in dieser Woche bereits der zweite Transport nach Polen starten wird.

„Große Dankbarkeit“

Durchgeführt werden die Transporte von der Stockacher Firma F. Dreher GmbH Spirit of Fruits, die die Hilfsgüter zu ihrem Werk in der polnischen Stadt Koprzywnica, rund 130 Kilometer von der Grenze zur Ukraine, fährt.

Von dort aus werden die Sachspenden direkt dorthin gebracht, wo sie benötigt werden. „Der erste Transport wurde bereits durchgeführt und die Hilfsgüter verteilt. Dabei haben wir große Dankbarkeit erfahren dürfen“, erzählt Geschäftsführer Peter Dreher.