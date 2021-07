Die Mahlspürer Aach ist umgeleitet, die alte Brücke inzwischen abgerissen und nun laufen auf der Landesstraße 194 beim Freibad die Arbeiten für den Neubau. Der Verkehr auf der wichtigen Verbindung zwischen Stockach und Pfullendorf läuft unterdessen über die kleine, lokale Umleitung, die zuvor in wochenlanger Vorbereitung gebaut worden ist.

Unter der Ersatzstraße fließt das Wasser der Mahlspürer Aach vorübergehend durch eine Verdohlung in einer Kurve und hält die Brücken-Baustelle trocken. Das Baufeld ist momentan aber nicht nur ohne Wasser, sondern zudem mit gelblichem Kalkschotter aufgeschüttet. Auf diesem stehen die Baumaschinen.

Am Mittwoch und Donnerstag laufen die Arbeiten für das Einbringen der Baupfähle, erklärte Harald King von der Neubauleitung Singen des Regierungspräsidiums Freiburg auf SÜDKURIER-Nachfrage. Der vorherige Abriss sei gut gelaufen und auch momentan gebe es keine Probleme.

Wenn die Brückenpfähle in der Erde seien, werde anschließend der Pfahlkopfbalken betoniert, erläutert Harald King. Dann gehe es mit dem Bau der neuen Widerlager und der Flügelwände weiter.

Bald ist eine Baupause

Anders als bei der Baustelle am Rißtorf-Kreisverkehr hat das regnerische Wetter hier bisher keine Auswirkungen. Alles sei im Zeitplan. Trotzdem werde die Baustelle in etwa 14 Tagen für zwei Wochen stillstehen. Das hat aber nichts mit Wetter oder Material zu tun: Die Baufirma macht Urlaub. Bis dahin steht noch Verschiedenes an.

Die Baustelle auf der L 194 hat Anfang Mai mit den Vorbeitungsarbeiten begonnen – wenn alles im Zeitplan bleibt, soll die neue Brücke voraussichtlich im Dezember fertig sein und für den Verkehr freigegeben werden. Die Verdohlung wird allerdings erst im kommenden Jahr zurückgebaut.