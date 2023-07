Beim Schulverbund Nellenburg fand die feierliche Übergabe der Abschlusszeugnisse am Wochenende in der Jahnhalle statt. Insgesamt waren es 142 Absolventen, so eine Mitteilung der Schule: 34 Schüler mit Hauptschulabschluss, 13 mit Werkrealschulabschluss und 95 mit Realschulabschluss. Dabei wurden laut der Mitteilung des Schulverbunds auch zahlreiche Lobe und Preise an die Schüler des diesjährigen Abschlussjahrgangs vergeben:

Lob und Preis für Absolventen der Realschule: Sara Bock erhält einen Preis für sehr gute Leistungen in BK (Notenschnitt 1,0). Gloria Bozinovic erhält einen Preis für sehr gute Leistungen in AES (1,2). Julia Fischer erhält einen Preis für sehr gute Leistungen in BK (1,0). Leonie Schäfer erhält ein Lob für gute Gesamtleistungen (2,0). Romy Welte erhält einen Preis für sehr gute Leistungen in BK (1,0).

Daniel Keller erhält einen Preis für sehr gute Gesamtleistungen (1,3) und für sehr gute Leistungen in Musik (1,0), Louis Knauss erhält einen Preis für sehr gute Leistungen in den naturwissenschaftlichen Fächern (1,1) und ein Lob für gute Gesamtleistungen (1,5). Xenia Lehn erhält ein Lob für gute Gesamtleistungen (1,8). Robin Maier erhält einen Preis für sehr gute Leistungen in Technik (1,2) und ein Lob für gute Gesamtleistungen (1,8). Leonie Schindler erhält ein Lob für gute Gesamtleistungen (1,8). Carla Schuler erhält einen Preis für sehr gute Gesamtleistungen (1,4). Magdalena Sedlak erhält einen Preis für sehr gute Gesamtleistungen (1,4). Alina Surow erhält ein Lob für gute Gesamtleistungen (1,9). Leni Volk erhält ein Lob für gute Gesamtleistungen (1,8).

Noah Bauer erhält ein Lob für gute Gesamtleistungen (2,0). Keanu Bergerweiß erhält ein Lob für gute Gesamtleistungen (1,8). Julia Buhl erhält einen Preis für sehr gute Leistungen in BK (1,0). Max Buhl erhält einen Preis für sehr gute Leistungen in Musik (1,0). Leo Jeßberger erhält ein Lob für gute Gesamtleistungen (1,8). Marie Maurer erhält einen Preis für sehr gute Leistungen in AES (1,2). Martin-Attila Nagypál erhält ein Lob für gute Gesamtleistungen (1,7). Hanna Renner erhält ein Lob für gute Gesamtleistungen (1,8). Emi Rentsch erhält ein Lob für gute Gesamtleistungen (1,9). Oliver Schafheutle erhält ein Lob für gute Gesamtleistungen (2,0). Marian Stocker erhält einen Buchpreis des Hegau-Geschichtsvereins und ein Lob für gute Gesamtleistungen (1,6). Mia Teichmann erhält ein Lob für gute Gesamtleistungen (2,0).

Jule Bender erhält einen Preis für sehr gute Gesamtleistungen (1,4). Justin Fribus erhält ein Lob für gute Gesamtleistungen (1,9). Laura Keller erhält den Schulpreis für sehr gute Gesamtleistungen im Bildungsgang Realschule (1,1), einen Preis in Deutsch (1,2), in Mathematik (1,0) und in Französisch (1,0). Lisa Keller erhält den Schulpreis für sehr gute Gesamtleistungen im Bildungsgang Realschule (1,1) und einen Preis in den gesellschaftskundlichen Fächern (1,1) und in BK (1,0). Sara Keller erhält einen Preis für sehr gute Leistungen in BK (1,0) und ein Lob für gute Gesamtleistungen (1,6). Ruby Meyer erhält ein Lob für gute Gesamtleistungen (1,6). Zoey Müller erhält einen Preis für sehr gute Gesamtleistungen (1,2). Robert Rehm erhält ein Lob für gute Gesamtleistungen (2,0). Patrick Schröder erhält einen Preis für sehr gute Leistungen in Sport (1,0). Marius Seeberger erhält ein Lob für gute Gesamtleistungen (1,8). David Weber erhält ein Lob für gute Gesamtleistungen (1,8). Roha Yahia erhält einen Preis für sehr gute Gesamtleistungen (1,3) und einen Preis für sehr gute Leistungen in Mathematik (1,0).

Lob und Preis für Abschlüsse an der Haupt- und Werkrealschule: Etienne Dedic erhält einen Preis für sehr gute Leistungen in Sport (Notenschnitt 1,3) und ein Lob für gute Gesamtleistungen (2,0). Iliana Dimitriadi erhält einen Preis für sehr gute Leistungen in AES (1,4). Ilyas Ilyas erhält den Schulpreis für den besten Abschluss im Bildungsgang Hauptschule (1,7), einen Preis für sehr gute Leistungen in Technik (1,2) und Sport (1,3).

Celina Bischel erhält einen Preis für sehr gute Leistungen in BK (1,4). Robin Claus erhält einen Preis für sehr gute Leistungen in Technik (1,2), BK (1,4) sowie ein Lob für gute Gesamtleistungen (1,9). Albert Krasniqi erhält einen Preis für sehr gute Leistungen in den gesellschaftskundlichen Fächern (1,3) und den Buchpreis des Hegau-Geschichtsvereins sowie ein Lob für gute Gesamtleistungen (1,9).

Leila Khuranova erhält einen Preis für sehr gute Leistungen in BK (1,0). Brigitta Lörincz erhält einen Preis für sehr gute Leistungen in BK (1,0). Noah Niestroj erhält einen Preis für sehr gute Leistungen in Sport (1,1). Emily Remus erhält einen Preis für sehr gute Leistungen in BK (1,0). Nicolas Timofeev erhält den Schulpreis für den besten Abschluss im Bildungsgang Werkrealschule (1,5), einen Preis für sehr gute Leistungen in Technik (1,4), den gesellschaftskundlichen Fächern (1,4) sowie ein Lob für gute Gesamtleistungen (1,5).